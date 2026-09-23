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- India Top 10 Heroines: పడిపోయిన నయనతార, కాజల్, త్రిష, దూసుకొచ్చిన సాయిపల్లవి.. సమంత, రష్మిక స్థానాలివే
India Top 10 Heroines: పడిపోయిన నయనతార, కాజల్, త్రిష, దూసుకొచ్చిన సాయిపల్లవి.. సమంత, రష్మిక స్థానాలివే
ఓర్మాక్స్ మీడియా ఆగస్ట్ నెలకు సంబంధించిన లిస్ట్ ని ప్రకటించింది. ఇందులో నయనతార, త్రిష, కాజల్ పడిపోయారు. కానీ ఊహించని విధంగా సాయిపల్లవి దూసుకొచ్చింది.
ఇండియా టాప్ 10 హీరోయిన్ల జాబితా
ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రతి నెల ఇండియాలోనే మోస్ట్ పాపులర్ హీరోయిన్లకి సంబంధించిన టాప్ 10 లిస్ట్ ని రిలీజ్ చేస్తుంటుంది. తాజాగా ఆగస్ట్ నెలకు సంబంధించిన లిస్ట్ ని విడుదల చేసింది. ఇందులో లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార, త్రిష, కాజల్ వంటి హీరోయిన్లు పడిపోయారు. శ్రీలీల అసలు లిస్ట్ లోనే లేదు. కానీ సాయిపల్లవి మాత్రం టాప్లోకి దూసుకొచ్చింది. మరి సమంత, రష్మిక, దీపికా పదుకొనె, అలియా భట్ వంటి వారి స్థానాలేంటి అనేది టాప్ 10 లిస్ట్ లో చూద్దాం.
నెంబర్1 సమంతనే
ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రకటించిన ఆగస్ట్ నెలలో మొదటి స్థానంలో ఎప్పటిలాగే సమంత నిలిచింది. ఆమె ఇటీవల మా ఇంటి బంగారం మూవీతో సందడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇది ఆమె కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది. దీనికితోడు ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అయ్యింది. దీంతో నిత్యం తన ఫోటోలతో సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటుంది సమంత. అది ఆమె క్రేజ్ని మరింత పెంచుతుందని చెప్పొచ్చు. అందుకే కంటిన్యూగా సామ్ నెంబర్ 1 స్థానంలో కొనసాగుతుంది.
అలియాభట్ నెంబర్ 2, మరి 3 ఎవరంటే?
ఇక నెంబర్ 2లో బాలీవుడ్ హీరోయిన్, `ఆర్ఆర్ఆర్` నటి అలియాభట్ నిలిచింది. ఆమె స్థానంలోనూ పెద్దగా మార్పు లేదు. మహా అయితే ఒక స్థానం డౌన్ కావడం, మళ్లీ పుంజుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది. మూడో స్థానంలో మరో బాలీవుడ్ నటి, `కల్కి 2898ఏడీ` హీరోయిన్ దీపికా పదుకొనె ఉంది. ఆమె స్థానంలోనూ పెద్దగా మార్పు లేదు. జులై లో కూడా ఆమె అదే స్థానంలో ఉంది.
దూసుకొచ్చిన సాయిపల్లవి
నాల్గో స్థానంలోకి ఈ సారి సాయిపల్లవి వచ్చింది. ఆమె ఎక్కువగా ఆరు, ఏడు, ఎనిమిది స్థానాల్లో ఉండేది, కానీ అనూహ్యంగా అందరికి షాక్ ఇస్తూ నాల్గో స్థానంలోకి రావడం విశేషం. ఆమె ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో `రామాయణ్` చిత్రంలో సీతగా నటిస్తోంది. ఇదే ఆమె క్రేజ్ని, ఫాలోయింగ్ని పెంచడానికి కారణమవుతుందని చెప్పొచ్చు. నయనతార, కాజల్లకు షాకిస్తూ సాయిపల్లవి నాల్గో స్థానంలోకి రావడం విశేషం.
ఐదో స్థానంలో నయనతార
జులైలో నాల్గో స్థానంలో ఉన్న నయనతార ఇప్పుడు ఒక్క స్థానం పడిపోయి ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. నయనతార ఆ మధ్య `హాయ్` అనే సినిమాలో కూడా నటించింది. అయినా ఆమె స్థానం పడిపోవడం గమనార్హం. ఇక ఎక్కువగా ఐదో స్థానంలో ఉన్న కాజల్ ఇప్పుడు ఆరో స్థానానికి పరిమితమయ్యింది. ఆమెకి సినిమాలు లేకపోయినా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటున్న విషయం తెలిసిందే.
ఏడో స్థానంలోనే రష్మిక మందన్నా
ఏడో స్థానంలో నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా ఉండటం గమనార్హం. ఆమె జులైలో పడిపోయింది. ఇదే స్థానంలో ఉంది. ఇప్పుడు అదే ప్లేస్లో కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం రష్మిక మందన్నా `రణబాలి`, `మైసా` చిత్రాల్లో నటిస్తుంది. దీంతో సెప్టెంబర్ నెలలో ఆమె పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. ఎనిమిదో స్థానంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ ఉంది.
తొమ్మిదో స్థానంలో త్రిష.. లిస్ట్ లో లేని శ్రీలీల
తొమ్మిదో స్థానంలో త్రిష నిలిచింది. ఆమె జులైలో ఎనిమిదో స్థానంలో ఉండగా, ఇప్పుడు ఒకస్థానం పడిపోయింది. ఇక పదో స్థానంలో శ్రద్ధా కపూర్ ఉంది. ఆమె పెద్దగా లిస్ట్ లో ఉండదు, అడపాదడపా వస్తుంటుంది. ఆగస్ట్ లో లిస్ట్ లోకి వచ్చింది. పదో స్థానానికి పరిమితమయ్యింది. ఇక మన తెలుగు హీరోయిన్ శ్రీలీల ఈ సారి లిస్ట్ లోనే లేకపోవడం గమనార్హం. ఆమె అడ్రస్ గల్లంతయ్యిందని చెప్పొచ్చు.