- Home
- Entertainment
- Chiranjeevi: నాగార్జున సినిమా హోరులో డిజాస్టర్ అయిన చిరంజీవి మూవీ..డైరెక్టర్ తో గొడవ అందుకేనా ?
Chiranjeevi: నాగార్జున సినిమా హోరులో డిజాస్టర్ అయిన చిరంజీవి మూవీ..డైరెక్టర్ తో గొడవ అందుకేనా ?
చిరంజీవి నటించిన ఓ క్రేజీ మూవీ నాగార్జున సినిమా వల్ల డిజాస్టర్ అయింది. ఆ తర్వాత దర్శకుడికి, చిరంజీవికి మధ్య విభేదాలు పెరిగాయి. ఇంతకీ ఆ సినిమా ఏంటి, ఆ దర్శకుడు ఎవరు అనేది ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందే దాసరి నారాయణ రావు టాలీవుడ్ తిరుగులేని స్టార్ డైరెక్టర్. చిరంజీవి, దాసరి మధ్య బంధుత్వం కూడా ఉంది. కానీ చిరంజీవి వచ్చి స్టార్ గా ఎదిగిన చాలా ఏళ్ళ వరకు వీరిద్దరి కాంబోలో సినిమా రాలేదు. కానీ చివరికి దాసరి నారాయణ రావు తన 100వ సినిమాని చిరంజీవితో తీయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
లంకేశ్వరుడు మూవీ
ఆ విధంగా చిరంజీవి, దాసరి కాంబోలో 1989లో లంకేశ్వరుడు మూవీ వచ్చింది. ఆ సినిమాలో పాటలు, చిరంజీవి డ్యాన్సులు హైలెట్.. కానీ సినిమా మాత్రం డిజాస్టర్ అయింది. ఈ సినిమా ఫ్లాప్ అవుతుంది అని చిరంజీవి ముందే ఊహించారట. ఆ సినిమా ఫ్లాప్ కి 2 ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయి అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ శ్రీకాంత్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు.
రెండు కారణాల వల్ల లంకేశ్వరుడు ఫ్లాప్
మొదటి కారణం దాసరి నారాయణ రావు ఆ టైంకి దర్శకుడిగా అప్ డేట్ కావడం ఆపేశారు. ఆయన సినిమాల్లో హెవీ సెంటిమెంట్, డ్రామా రొటీన్ గా ఉంటాయి. అలాంటి కథతోనే లంకేశ్వరుడు మూవీ తెరకెక్కించారు. దీనితో జనాలకు ఆ సినిమా అంతగా ఎక్కలేదు. మరో కారణం.. లంకేశ్వరుడు రిలీజ్ కి కొన్ని వారాల ముందు నాగార్జున శివ చిత్రం రిలీజ్ అయింది. లంకేశ్వరుడు అవుట్ డేటెడ్ మూవీ కాగా.. శివ మాత్రం టాలీవుడ్ కి బెంచ్ మార్క్ సినిమాగా నిలిచింది.
రాజకీయ పరిణామాలు
శివ సృష్టించిన హోరులో లంకేశ్వరుడు మూవీ నిలబడలేదు. లంకేశ్వరుడు సినిమా వల్ల దాసరి, చిరంజీవి మధ్య విభేదాలు వచ్చినట్లు అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది. చిరంజీవి, దాసరి మధ్య విభేదాలకు కారణం లంకేశ్వరుడు మూవీ కాదు అని.. ఆ తర్వాత జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలు అని జర్నలిస్ట్ శ్రీకాంత్ తెలిపారు.
చిరంజీవికి వ్యతిరేకంగా సినిమా
1991 నుంచి చిరంజీవిని రాజకీయాల్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి దాసరి ప్రయత్నించడం మొదలు పెట్టారు. తద్వారా చిరంజీవి తనకి రాజకీయాల్లో సపోర్ట్ గా ఉంటారని దాసరి భావించారు. కానీ చిరంజీవి కేరీర్ పీక్ లో ఉన్న టైం లో రాజకీయాల్లో రానని సున్నింతంగా చెప్పారట. ఆ తర్వాత దాసరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో యాక్టివ్ అయ్యారు. చిరంజీవి 2008లో ప్రజారాజ్యం పార్టీ స్థాపించిన తర్వాత.. కాంగ్రెస్ లో ఉన్న దాసరి చిరంజీవికి వ్యతిరేకంగా మేస్త్రి అనే సినిమా చేశారు. ఆ టైంలో విభేదాలు మరింత ఎక్కువ అయ్యాయి అని జర్నలిస్ట్ శ్రీకాంత్ తెలిపారు.