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- Sunil: హీరోగా కోలుకోలేని దెబ్బ, అందుకే సునీల్ తన బంధువునే పక్కన పెట్టారా..ఇద్దరి మధ్య ఏం జరిగింది ?
Sunil: హీరోగా కోలుకోలేని దెబ్బ, అందుకే సునీల్ తన బంధువునే పక్కన పెట్టారా..ఇద్దరి మధ్య ఏం జరిగింది ?
సునీల్ గతంలో తనకి మేనేజర్ గా ఉన్న నటుడిని తొలగించారు.ఆ నటుడు సునీల్ కి బంధువే. అయినప్పటికీ సునీల్ అతడిని తప్పించడానికి కారణం ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Sunil
సునీల్ టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి కమెడియన్ గా తిరుగులేని గుర్తింపు పొందారు. కమెడియన్ గా బ్రహ్మానందం, అలీ లాంటి వారికి పోటీ ఇచ్చారు. కొన్నేళ్ల తర్వాత సునీల్ కి హీరోగా అవకాశాలు రావడం ప్రారంభించాయి. హీరోగా సునీల్ వరుస విజయాలు అందుకున్నారు.
హీరోగా సునీల్ సినిమాలు
పూల రంగడు, అందాల రాముడు, మర్యాద రామన్న లాంటి హిట్స్ సునీల్ ఖాతాలో ఉన్నాయి. హీరోగా సునీల్ సిక్స్ ప్యాక్ కూడా చేశారు. ఇక సునీల్ స్టార్ హీరో అయిపోవడం ఖాయం అనుకున్న టైంలో ఫ్లాపులు ఎదురయ్యాయి. సునీల్ హీరోగా సినిమాలు చేస్తున్న టైంలో రాజా రవీంద్ర అతడికి మేనేజర్ గా వ్యవహారించారు. నటుడు రాజా రవీంద్ర టాలీవుడ్ లో చాలా మంది హీరోలకు మేనేజర్ గా చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
మేనేజర్ ని తప్పించిన సునీల్
సునీల్, రాజా రవీంద్ర మధ్య బంధుత్వం కూడా ఉంది. అయితే సునీల్ సడెన్ గా రాజా రవీంద్ర ని మేనేజర్ గా తొలగించారు. దీనితో ఇద్దరి మధ్య ఏం జరిగింది అనే చర్చ అభిమానుల్లో అప్పట్లో జరిగింది. సునీల్ కి హీరోగా వరుస ఫ్లాపులు ఎదురయ్యాక తిరిగి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా కెరీర్ ప్రారంభించారు. హీరోగా ఎదురు దెబ్బలు తగలడం వల్ల, ఇకపై నిర్మాతలతో తానే డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లో ఉండేందుకు సునీల్ తన మేనేజర్ ని తప్పించినట్లు ప్రచారం జరిగింది.
అతడు మా బంధువే
దీని గురించి సునీల్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో క్లారిటీ ఇచ్చారు. నేను క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా, కమెడియన్ గా తిరిగి అంగీకరించడం ప్రారంభించాను. దీనితో రాజా రవీంద్ర పై ఒత్తిడి కాస్త పెరిగింది. అదే సమయంలో నేను కెరీర్ బిగినింగ్ లో నిర్మాతలతో డైరెక్ట్ గా ఎలా డీల్ చేసే వాడినో ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేయాలి అని అనిపించింది. అందుకే రాజా రవీంద్రకి గ్యాప్ ఇచ్చాను. అతడు మా బంధువే. మా మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు లేవు అని సునీల్ తెలిపారు.
అది సునీల్ నే అడగండి
రాజా రవీంద్ర కూడా దీనిపై సమాధానం ఇచ్చారు. సునీల్ నన్ను ఎందుకు తొలగించాడో సునీల్ నే అడగాలి అని అన్నారు. నన్ను తొలగించినప్పుడు నేను సునీల్ ని రీజన్ అడగలేదు. కాస్త బ్రేక్ కావాలి అన్నాడు. నేను సైలెంట్ గా తప్పుకున్నాను అని రాజా రవీంద్ర తెలిపారు.