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- Hi Movie Review: 'హాయ్' మూవీ రివ్యూ.. నయనతార, కెవిన్ లవ్ స్టోరీ వర్కవుట్ అయిందా?
Hi Movie Review: 'హాయ్' మూవీ రివ్యూ.. నయనతార, కెవిన్ లవ్ స్టోరీ వర్కవుట్ అయిందా?
Hi Movie Review: విష్ణు ఎడవన్ దర్శకత్వంలో కెవిన్, నయనతార జంటగా నటించిన 'హాయ్' సినిమా ఇవాళ(శుక్రవారం ఆగస్ట్ 28న) రిలీజైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో, ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకుందో లేదో ఈ రివ్యూలో చూద్దాం.
హాయ్ మూవీ రివ్యూ
కెవిన్, నయనతార కలిసి నటించిన కొత్త సినిమా 'హాయ్'. విష్ణు ఎడవన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి ముత్తు సెల్వన్ అదనపు స్క్రీన్ప్లే, డైలాగ్స్ అందించారు. సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియోస్, రౌడీ పిక్చర్స్, జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై లలిత్కుమార్, నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్, ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్ కలిసి నిర్మించారు. జెన్ మార్టిన్ సంగీతం అందించగా, ఫిలోమిన్ రాజ్ ఎడిటింగ్ చేశారు. ఈ చిత్రం నేడు శుక్రవారం(ఆగస్ట్ 28)న విడుదలైంది. మరి సినిమా ఎలా ఉంది? నయనతార, కెవిన్ లవ్ స్టోరీ సక్సెస్ అయ్యిందా అనేది రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
హాయ్ కథ ఏంటంటే?
తల్లిదండ్రుల్లాగే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలని కెవిన్ ఆశపడతాడు. కానీ అతనికి ఆశించిన ప్రేమ దొరకదు. దీంతో ఇంట్లోవాళ్లు పెళ్లి సంబంధాలు చూడటం మొదలుపెడతారు. కానీ ప్రేమ పెళ్లినే చేసుకోవాలని ఫిక్స్ అయిన కెవిన్, ఓ లెటర్ రాసి ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోతాడు. మరోవైపు, తల్లి ప్రేమ, తండ్రి అప్యాయత సరిగా దొరకకుండా నయనతార పెరుగుతుంది. పెళ్లిలో చిక్కుకోకుండా సొంత కాళ్లపై నిలబడాలని ఆమె అనుకుంటుంది. కానీ అనుకోకుండా ఆమెకు పెళ్లి ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి. ఇష్టంలేని పెళ్లిని తప్పించుకోవడానికి ఆమె కూడా ఇంటి నుంచి చెన్నై వచ్చేస్తుంది. చెన్నైలో నయనతార, కెవిన్ కలుసుకుంటారు. మొదట స్నేహితులుగా ఉంటారు. తన మనసులో ఉన్న అమ్మాయి నయనతారే అని కెవిన్ అనుకుంటాడు. ఆమెతో ప్రేమలో పడతాడు. కానీ ప్రేమ, పెళ్లిపై తనకు పెద్దగా నమ్మకం లేదని నయనతార చెబుతుంది. దీంతో కెవిన్ తన ప్రేమను బయటకు చెప్పకుండా మనసులోనే దాచుకుంటాడు. అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఇద్దరూ కొన్నాళ్లు భార్యాభర్తలుగా నటించాల్సి వస్తుంది. ఈ అవకాశాన్ని వాడుకుని నయనతార మనసు మార్చి, తన ప్రేమను గెలిపించుకోవాలని కెవిన్ ప్రయత్నిస్తాడు. అతని ప్రయత్నం ఫలించిందా? లేదా? అన్నదే 'హాయ్' మిగతా కథ.
హాయ్ మూవీలో ఎవరు ఎలా చేశారంటే?
కోయంబత్తూర్, కొంగు ప్రాంతానికి చెందిన యువకుడి పాత్రలో కవిన్ నటించాడు. ప్రేమ కోసం తపన, అది దొరకనప్పుడు నిరాశ వంటి ఎమోషన్స్ను తన నటనలో సహజంగా పలికించాడు. నయనతారతో వయసు తేడా కొన్నిచోట్ల కనిపించినా, కెవిన్ మెచ్యూర్డ్ యాక్టింగ్ ఆ లోటును కవర్ చేస్తుంది. లవ్ సీన్స్లోనే కాదు, కామెడీ టైమింగ్తోనూ ఆకట్టుకున్నాడు. ముఖ్యంగా కెవిన్ ఫ్రెండ్స్గా నటించిన సత్యన్, ఆదిత్య కతిర్, ఖురేషీ కామెడీ సినిమాకు ప్లస్ అయింది. సత్యన్ మైండ్ వాయిస్ సీన్లు థియేటర్లో నవ్వులు పూయిస్తాయి.
హీరోకి పెద్దదైపోయిన నయనతార
కొంగు ప్రాంతానికి చెందిన అమ్మాయిగా నయనతార నటించినా, ఆమె స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఎప్పటిలాగే స్టైలిష్గా ఉంది. మోడ్రన్ డ్రెస్సుల్లో, స్టైలిష్ లుక్తో ఆమె ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఆమె అనుభవం చాలా సీన్లకు బలాన్నిచ్చింది. అయితే, కొన్ని సీన్లలో ఆమె వయసు పాత్రకు సరిపోలేదేమో అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా కెవిన్తో కలిసి ఉన్న కొన్ని సీన్లలో ఈ తేడా కనిపిస్తుంది. అయినా, ఆమె స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, నటన సినిమాకు ఉన్న ముఖ్యమైన బలాల్లో ఒకటి. కవిన్ తల్లిదండ్రులుగా రాధిక, కె. భాగ్యరాజ్ నటించారు. నయనతార తండ్రిగా ప్రభు కనిపించారు. సుహాసిని మణిరత్నం ఓ స్పెషల్ రోల్లో మెరిశారు. ఈ సీనియర్ నటుల నటన సినిమాకు అదనపు బలం. అలాగే వీటీవీ గణేష్, ఫెప్సీ విజయన్, కావ్య అరివుమణి, మిర్చి కెమి, అమృతా శ్రీనివాసన్ తమ చిన్న పాత్రల్లో బాగా చేశారు.
టెక్నీకల్గా మూవీ ఎలా ఉందంటే?
ఫైనల్గా హాయ్ మూవీ ఎలా ఉందంటే?
'హాయ్' సినిమాలో పెద్ద ట్విస్టులు, ఊహించని మలుపులు ఆశించలేం. మొదట్నుంచి చివరి వరకు కథ ఎలా వెళ్తుందో ఈజీగా ఊహించవచ్చు. కానీ, పాత్రల సహజ నటన, కామెడీ సీన్లు, లవ్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి డైరెక్టర్ ప్రయత్నించాడు. ముఖ్యంగా కెవిన్ నటన, కామెడీ, సీనియర్ నటుల పెర్ఫార్మెన్స్ సినిమాకు బలంగా నిలిచాయి. మరోవైపు, కవిన్-నయనతార జోడీ మధ్య వయసు తేడా కొన్ని సీన్లలో సహజత్వాన్ని తగ్గించడం మైనస్గా అనిపిస్తుంది. పెద్దగా కాంప్లికేటెడ్ కథను ఆశించకుండా, ఓ లైట్ హార్టెడ్ లవ్, ఫ్యామిలీ కామెడీ సినిమా చూడాలనుకునేవారికి 'హాయ్' మంచి ఛాయిస్.
రేటింగ్ : 2.5