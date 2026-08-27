Family Web Series: ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడాల్సిన 5 బెస్ట్ వెబ్ సిరీస్లు!
Family Web Series: కుటుంబ బంధాలు, చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు, తల్లిదండ్రులు-పిల్లల మధ్య ప్రేమ వంటి అంశాలతో ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి ఎంజాయ్ చేసే 5 వెబ్ సిరీస్లు ఇవి. ముఖ్యంగా వీకెండ్లో అందరూ కలిసి చూడటానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి.
గుల్లక్
ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబం రోజువారీ జీవితంలో జరిగే చిన్న చిన్న సంఘటనలనే 'గుల్లక్' సిరీస్ అందంగా చూపిస్తుంది. మిశ్రా కుటుంబంలోని అమ్మానాన్న, ఇద్దరు కొడుకుల మధ్య గొడవలు, ప్రేమలు, ఆశలు, నిరాశలు అన్నీ మన ఇంట్లో జరిగేవాటిలాగే ఉంటాయి.
పెద్ద పెద్ద ట్విస్టులు లేకుండా, "ఇది మన ఇంటి కథే కదా!" అనిపించే సహజమైన సన్నివేశాలే ఈ సిరీస్కు బలం. నవ్విస్తూ, కొన్నిచోట్ల కంటతడి పెట్టించే ఈ సిరీస్ను కుటుంబంతో కలిసి చూడొచ్చు. దీనికి తమిళ ఆడియో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
యె మేరీ ఫ్యామిలీ
ఈ సిరీస్ మనల్ని 90వ దశకంలోని బాల్యంలోకి తీసుకెళ్తుంది. స్కూల్, స్నేహితులు, అన్నాచెల్లెళ్ల గొడవలు, తల్లిదండ్రుల ప్రేమ, చిన్ననాటి కోరికలు.. ఇలా ఆ కాలం నాటి కుటుంబ జీవితంలోని ఎన్నో జ్ఞాపకాలను ఈ సిరీస్ గుర్తు చేస్తుంది.
కథ పిల్లల కోణంలో సాగినా, పెద్దలు చూస్తున్నప్పుడు తమ చిన్నతనాన్ని గుర్తుచేసుకునేలా ఉంటుంది. నవ్వులు, కుటుంబ ప్రేమ, నాస్టాల్జియాతో నిండిన ఈ ఫీల్-గుడ్ సిరీస్ వీకెండ్లో ఫ్యామిలీతో చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది.
హోమ్ శాంతి
"సొంతంగా ఓ ఇల్లు కట్టుకోవాలి" అనే మధ్యతరగతి కుటుంబం కలను 'హోమ్ శాంతి' సిరీస్ చూపిస్తుంది. రిటైర్మెంట్కు దగ్గరలో ఉన్న తల్లి, తన కుటుంబంతో కలిసి కలల ఇంటిని కట్టడం మొదలుపెడుతుంది. కానీ ఇల్లు కట్టడం అనుకున్నంత సులువు కాదు కదా!
ఇంటి బడ్జెట్, కుటుంబ సభ్యుల ఇష్టాలు, నిర్మాణంలో సమస్యలు.. ఇలా మనలో చాలామంది ఎదుర్కొనే విషయాలనే కామెడీతో చెప్పారు. ఇల్లు అంటే కేవలం ఓ కట్టడం కాదు, అందులో నివసించే కుటుంబమే దానికి అసలైన అర్థం అని ఈ సిరీస్ అందంగా చెబుతుంది.
ఘర్ వాపసీ
ఉద్యోగం కోల్పోయి, సొంతూరికి, తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి తిరిగి వచ్చిన ఓ యువకుడి కథే 'ఘర్ వాపసీ'. జీవితంలో విజయం అంటే ఏంటి, సొంత ఇల్లు, కుటుంబం మనకు ఎంత ముఖ్యం అనే విషయాలపై ఈ కథ ఆలోచింపజేస్తుంది.
ఉద్యోగం, భవిష్యత్తు, పెళ్లి, తల్లిదండ్రుల అంచనాలు.. ఇలా నేటి యువత జీవితంలోని ఎన్నో అంశాలను ఈ సిరీస్ సహజంగా చర్చిస్తుంది. "బయట వెతికే విజయం, మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ల ప్రేమ కన్నా గొప్పదా?" అనే ప్రశ్నను లేవనెత్తే అందమైన ఫ్యామిలీ డ్రామా ఇది.
హాఫ్ ప్యాంట్స్ ఫుల్ ప్యాంట్స్
ఇంటర్నెట్, మొబైల్ ఫోన్లు లేని కాలంలో ఓ చిన్న పిల్లాడి ఊహలు, అల్లరి, సాహసాలు, బాల్యాన్ని ఈ సిరీస్ అందంగా చూపిస్తుంది. దక్షిణ భారతదేశంలోని ఓ చిన్న పట్టణం నేపథ్యంలో, కుటుంబానికి గౌరవం తీసుకురావాలనుకునే ఓ బాలుడి కోణంలో కథ సాగుతుంది.
ఈ కథ పిల్లల ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగినా, పెద్దలు చూస్తే తమ సొంత చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకునేలా ఎన్నో సన్నివేశాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో కలిసి చూస్తే, తమ బాల్యం ఎలా ఉండేదో మాట్లాడుకునేలా చేసే మంచి నాస్టాల్జియా సిరీస్ ఇది.
ఈ 5 సిరీస్లలో స్పెషల్ ఏంటి?
ఈ లిస్ట్లోని సిరీస్లు ఏవీ కూడా భారీ యాక్షన్, హింస లేదా ఉత్కంఠభరితమైన ట్విస్టులపై ఆధారపడి తీసినవి కావు. కుటుంబం, ప్రేమ, బాల్యం, జీవితంలోని చిన్న చిన్న సంతోషాలనే ఇవి ప్రధానంగా చూపిస్తాయి.
కాబట్టి, ఈ వీకెండ్లో ఒంటరిగా ఓటీటీలో ఏదో ఒకటి చూసే బదులు, కుటుంబంతో కలిసి ఒక మంచి సిరీస్ చూడాలనుకుంటే, ఈ 5 సిరీస్లను మీ వాచ్లిస్ట్లో చేర్చుకోవచ్చు.