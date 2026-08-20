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- Brahmanandam: పెళ్లిళ్లు చేసింది వాడే.. కానీ ఇప్పుడు ప్రేమగా పలకరింపు లేదు, బ్రహ్మానందం సోదరుడి ఆవేదన
Brahmanandam: పెళ్లిళ్లు చేసింది వాడే.. కానీ ఇప్పుడు ప్రేమగా పలకరింపు లేదు, బ్రహ్మానందం సోదరుడి ఆవేదన
Brahmanandam Brother: బ్రహ్మానందం సోదరుడు శ్రీనివాసరావు చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్గా మారాయి. డబ్బులు కాకుండా తమ్ముడి ఆప్యాయ పలకరింపే తనకు కావాలని ఆయన చెప్పడం చర్చనీయాంశమైంది.
డబ్బు వద్దు.. ప్రేమగా పలకరిస్తే చాలు
ప్రముఖ హాస్యనటుడు బ్రహ్మానందం సోదరుడు శ్రీనివాసరావు చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తనకు తమ్ముడి నుంచి ఆర్థిక సహాయం కంటే ఆత్మీయమైన పలకరింపే కావాలని ఆయన చెప్పిన మాటలు నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. తాను బ్రహ్మానందం తనను పట్టించుకోవడం లేదని నేరుగా విమర్శించకుండా.. ఒక్కసారి ఫోన్ చేసి “ఎలా ఉన్నావన్నయ్యా?” అని అడిగితే చాలని తన మనసులోని మాటను వెల్లడించారు. తమది ఆరుగురు అన్నదమ్ముల కుటుంబమని శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. బ్రహ్మానందం ఐదో సోదరుడని, మిగిలిన నలుగురు ఇప్పటికే కన్నుమూశారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం తామిద్దరమే ఉన్నామని పేర్కొంటూ.. వృద్ధాప్యంలో ఒంటరితనం మరింత ఎక్కువగా అనిపిస్తోందని తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్లో ఉండే బ్రహ్మానందం షూటింగ్ల మధ్య ఖాళీ సమయం దొరికినప్పుడు ఒక్కసారి ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుందని అన్నారు. తనకు తమ్ముడిపై ఎలాంటి కోపం లేదని, అతడి నుంచి పెద్దగా ఏమీ ఆశించడం లేదని శ్రీనివాసరావు స్పష్టం చేశారు. “ఎలా ఉన్నావన్నయ్యా? ఏం చేస్తున్నావ్?” అని ఆప్యాయంగా రెండు మాటలు మాట్లాడితే తనకు అదే పెద్ద సంతోషమని చెప్పారు. డబ్బులు, ఇతర సహాయాలు తనకు అవసరం లేదని తెలిపారు.
గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ల దగ్గరకు వెళ్లాలంటే భయం..
బ్రహ్మానందం తనకంటే ఎంతో పెద్ద స్థాయికి ఎదిగిన వ్యక్తి కావడంతో తానే వెళ్లి పలకరించడానికి కొంత సంకోచంగా ఉంటుందని శ్రీనివాసరావు చెప్పారు. గొప్పవాళ్లు తమను ఆప్యాయంగా పలకరిస్తే చిన్నవాళ్లకు సంతోషంగా ఉంటుందని, కానీ తామే వారి దగ్గరకు వెళ్లాలంటే ఏదో తెలియని భయం ఉంటుందని వివరించారు. బ్రహ్మానందం తనను ఏమీ అనరని తెలిసినా, తనలో అలాంటి భావన ఉందన్నారు. ఇటీవల బ్రహ్మానందం తమ ఊరికి వచ్చినట్లు తెలిసినా తాను వెళ్లి కలవలేకపోయానని చెప్పారు. తన నడక నెమ్మదిగా ఉంటుందని, అక్కడ పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు ఉంటే వారిని దాటుకుని వెళ్లడం తనకు సాధ్యం కాదని వివరించారు.
ఇంటికి రావాల్సిన అవసరం లేదు..
బ్రహ్మానందం తన ఇంటికి రావాలని కూడా తాను కోరుకోవడం లేదని శ్రీనివాసరావు చెప్పారు. ఆయన వస్తే అభిమానులు, ప్రజలను నియంత్రించడం కష్టమవుతుందని, తన ఇంటి పరిస్థితి కూడా ఇబ్బందికరంగా మారుతుందని అన్నారు. అందుకే ఎవరినైనా వెంట తీసుకుని హైదరాబాద్కు రావాలని, ఒక్కసారి తనను కలిస్తే చాలని కోరుకున్నారు. తనకు ప్రస్తుతం కూతుళ్లు అన్నం పెడుతున్నారని, తాను బ్రహ్మంగారి ఆలయంలో పూజారిగా పనిచేస్తున్నానని చెప్పారు. తనకు ఉన్నంతలో సంతోషంగానే ఉన్నానని, ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఆశలు లేవని స్పష్టం చేశారు. అయితే తన తమ్ముడి నుంచి ఆప్యాయమైన పలకరింపు లేకపోవడమే తనకు బాధగా ఉందన్నారు. “ఎప్పుడు ఏమవుతుందో ఎవరికీ తెలియదు” అంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
తమ్ముడు చేసిన సాయం గురించి కూడా..
శ్రీనివాసరావు వ్యాఖ్యలు వైరల్ కావడంతో కొందరు నెటిజన్లు బ్రహ్మానందం తన సొంత అన్నను పట్టించుకోవడం లేదంటూ విమర్శలు చేస్తున్నారు. అయితే పూర్తి ఇంటర్వ్యూలో శ్రీనివాసరావు బ్రహ్మానందం తమ కుటుంబానికి చేసిన సహాయం గురించి కూడా వివరించారు. తాను ప్రస్తుతం ఉంటున్న ఇంటిని బ్రహ్మానందమే కట్టించాడని తెలిపారు. తన ముగ్గురు కూతుళ్ల పెళ్లిళ్లను కూడా తమ్ముడే దగ్గరుండి నిర్వహించాడని చెప్పారు. అప్పట్లో ఒక్కో పెళ్లికి రూ.50 వేలకు పైగా ఖర్చు చేశాడని, కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఆర్థిక ఇబ్బంది వచ్చినా బ్రహ్మానందం ఆదుకునేవాడని వెల్లడించారు. తమ ఆరో సోదరుడు పూర్ణకు కూడా బ్రహ్మానందం ఎంతో సాయం చేశారని శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. తనకు తెలిసినంతవరకు పేదవాడైనా, డబ్బున్నవాడైనా బ్రహ్మానందం సహాయం చేయడంలో తేడా చూపించేవాడు కాదని అన్నారు.
నెగెటివ్గా మాట్లాడలేదంటున్న నెటిజన్లు
శ్రీనివాసరావు ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యల్లో తన తమ్ముడిపై విమర్శ కంటే తన వ్యక్తిగత ఆవేదనే ఎక్కువగా కనిపిస్తోందని కొందరు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పూర్తి ఇంటర్వ్యూ చూడకుండా కేవలం వైరల్ అయిన కొన్ని వ్యాఖ్యల ఆధారంగా బ్రహ్మానందాన్ని తప్పుపట్టడం సరికాదని అంటున్నారు. తనకు డబ్బు అవసరం లేదని, తమ్ముడు ప్రేమగా పలకరిస్తే చాలని శ్రీనివాసరావు చెప్పడం వెనుక ఉన్న భావోద్వేగాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని మరికొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తానికి బ్రహ్మానందం అన్నయ్య చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.