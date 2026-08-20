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- Dil Raju: మహేష్, రాంచరణ్, బన్నీ రిజెక్ట్ చేసిన కథతో సూపర్ హిట్ కొట్టిన హీరో.. వాళ్ళు చేసుంటే సినిమా షెడ్డుకే
Dil Raju: మహేష్, రాంచరణ్, బన్నీ రిజెక్ట్ చేసిన కథతో సూపర్ హిట్ కొట్టిన హీరో.. వాళ్ళు చేసుంటే సినిమా షెడ్డుకే
మహేష్ బాబు, రాంచరణ్, అల్లు అర్జున్ లాంటి అగ్ర హీరోలు రిజెక్ట్ చేసిన కథతో ఓ మీడియం రేంజ్ హీరో సంచలన బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నారు. ఆ సినిమాని స్టార్ హీరోలు చేసి ఉంటే అస్సలు వర్కౌట్ అయ్యేది కాదు అని దిల్ రాజు తెలిపారు.
Dil Raju Movies
స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజుకి కొత్త ట్యాలెంట్ ని వెతికి పట్టుకోవడంలో, కొత్త కథలని తయారు చేయించుకోవడంలో ఎంతో అనుభవం ఉంది. తన కెరీర్ బిగినింగ్ నుంచి దిల్ రాజు కథపై ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టడం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఒక కథ నచ్చి అది వర్కౌట్ అవుతుంది అనిపిస్తే దిల్ రాజు వదిలిపెట్టరు. అందుకే దిల్ రాజుకి ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ.
మహేష్, రాంచరణ్, అల్లు అర్జున్ రిజెక్ట్ చేసిన సినిమా
మహేష్ బాబు, రాంచరణ్, అల్లు అర్జున్ లాంటి హీరోలు రిజెక్ట్ చేసిన కథతో దిల్ రాజు సూపర్ హిట్ కొట్టి చూపించారు. దీని గురించి దిల్ రాజు ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. హ్యాపీ డేస్ టైం నుంచి శేఖర్ కమ్ములతో పరిచయం ఉంది. హ్యాపీడేస్ చిత్రాన్ని దిల్ రాజు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి రిలీజ్ చేశారు. ఆ సినిమాకి మంచి పబ్లిసిటీ లభించడంలో దిల్ రాజు స్ట్రాటజీ బాగా వర్కౌట్ అయింది.
స్టార్ హీరోతోనే చేయాలి అని శేఖర్ కమ్ముల కోరిక
హ్యాపీడేస్ రిలీజ్ అయిన పదేళ్ల తర్వాత దిల్ రాజు నిర్మాణంలో శేఖర్ కమ్ముల చిత్రం ఖరారైంది. ఆ సినిమానే ఫిదా. ఈ చిత్రం విషయంలో తెరవెనుక చాలా కసరత్తు, పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి అని దిల్ రాజు తెలిపారు. దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ.. ఫిదా స్టోరీ లైన్ విన్నప్పుడు ఈ సినిమాని నేనే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను. శేఖర్ కమ్ముల ఈ కథని ఎలాగైనా స్టార్ హీరోతోనే చేయాలి అనే పట్టుదలతో ఉన్నారు.
అందరూ బావుంది ఆంటున్నారు కానీ..
నేను ఎంటర్ కావడానికి ముందే మహేష్ బాబుకి కథ వినిపించారు. మహేష్ కి కథ నచ్చింది. కానీ తన ఇమేజ్ కి సరిపోతుందా అనే డౌట్ తో పక్కన పెట్టారు. నేను ఎంటర్ అయ్యాక రాంచరణ్ కి కథ వినిపించాం. చరణ్ వద్ద కూడా అదే సిట్యుయేషన్. అల్లు అర్జున్ కూడా విని బావుంది అని అన్నారు. కానీ ఒక స్టార్ హీరోకి సరిపడే అంశాలు ఈ సినిమాలో కుదరడం లేదు. దీనితో ఒక రోజు నేను శేఖర్ కమ్ములతో చెప్పాను. ఈ కథని స్టార్ హీరోతో చేయవద్దు. స్టార్ హీరోల గురించి మరిచిపోండి. వాళ్ళతో చేస్తే ఈ సినిమా అస్సలు వర్కౌట్ కాదు అని చెప్పాను.
వాళ్ళు చేసి ఉంటే దెబ్బ పడేది
ఆ తర్వాత ఏ హీరో అయితే బావుంటుంది అని చర్చలు జరిపినప్పుడు చివరికి వరుణ్ తేజ్ అని ఫిక్స్ అయినట్లు దిల్ రాజు తెలిపారు. మహేష్, రాంచరణ్, బన్నీ లాంటి హీరోలు పక్కన పెట్టిన కథ వరుణ్ తేజ్ కి అద్భుతంగా వర్కౌట్ అయింది. శేఖర్ కమ్ముల మార్క్ ఎమోషన్స్, తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్, సాయి పల్లవి నటన, వరుణ్ తేజ్ సెటిల్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ సినిమాని నెక్స్ట్ లెవల్ కి తీసుకువెళ్లాయి. ఫిదా మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది. ఒక వేళ ఈ సినిమాని మహేష్, బన్నీ, చరణ్ లలో ఎవరైనా చేసి ఉంటే నెగిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చేది అని దిల్ రాజు అభిప్రాయ పడ్డారు.