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- Nivetha Thomas: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన నివేదా థామస్... వైరల్ అవుతున్న స్లిమ్ లుక్ ఫోటోలు!
Nivetha Thomas: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన నివేదా థామస్... వైరల్ అవుతున్న స్లిమ్ లుక్ ఫోటోలు!
Nivetha Thomas: నేచురల్ యాక్టింగ్ తో నటిగా పాపులర్ అయిన నివేదా థామస్, ఇటీవల ఒక సినిమా కోసం భారీగా బరువు పెరిగిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్లీ బరువు తగ్గి స్లిమ్ లుక్లోకి మారిపోయింది. ఆ ఫోటోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి హీరోయిన్ గా..
90వ దశకంలో టీవీ సీరియల్స్ చూసి పెరిగిన వారికి నివేదా థామస్ పేరు బాగా గుర్తుంటుంది. 'మై డియర్ భూతం' సీరియల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా అందరినీ ఆకట్టుకున్న ఆమె, ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళం, మలయాళంలో పాపులర్ హీరోయిన్గా రాణిస్తోంది. తాజాగా నివేదా షేర్ చేసిన ఈ కొత్త ఫోటో సోషల్ మీడియాలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
నేచురల్ యాక్టింగ్ తో గుర్తింపు..
మలయాళ సినిమాల ద్వారా హీరోయిన్ గా పరిచయం అయిన నివేదా థామస్.. తెలుగులో జెంటిల్ మెన్ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తన సహజమైన నటనతో అప్పుడే అభిమానులను సంపాదించుకుంది. టాలీవుడ్ లో వరుసగా కథా బలం ఉన్న సినిమాలను ఎంచుకుని నటిగా మంచి గుర్తింపు సాధించింది. నిన్నుకోరి, జై లవకుశ, బ్రోచేవారెవరురా, వకీల్ సాబ్ లాంటి సినిమాలతో తెలుగులో ఆమెకు మంచి పేరు వచ్చింది. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ చిత్రాల్లో హీరోయిన్గా, ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ చేసుకుంది.
సినిమా కోసం బరువు పెరిగిన నివేదా..
2024లో విడుదలైన తెలుగు సినిమా '35 చిన్న కథ కాదు'లో నివేదా థామస్ నటించారు. ఈ సినిమాలో ఆమె ఇద్దరు పిల్లల తల్లి పాత్ర పోషించారు. ఆ పాత్రకు సరిపోయేలా తన బరువును కూడా పెంచుకున్నారు.
సినిమా రిలీజ్ సమయంలో, నివేదా లుక్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఎప్పుడూ స్లిమ్గా ఉండే ఆమె అలా కనిపించడంతో, సోషల్ మీడియాలో ఆమె లుక్పై చాలా చర్చ జరిగింది.
స్లిమ్ లుక్లోకి నివేదా థామస్
ఇప్పుడు నివేదా థామస్ మళ్లీ బరువు తగ్గి స్లిమ్ లుక్లోకి వచ్చేశారు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె షేర్ చేసిన లేటెస్ట్ ఫోటోలో చాలా ఫిట్గా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తున్నారు. ఈ కొత్త లుక్ చూసి ఫ్యాన్స్ ఆమె డెడికేషన్ను మెచ్చుకుంటున్నారు. ఒక పాత్ర కోసం బరువు పెరిగి, మళ్లీ తగ్గడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ కొత్త ఫోటోలు ఆమె పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.