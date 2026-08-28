IPO: దేశంలోనే అతిపెద్ద IPOకి రంగం సిద్ధం.. రూ. 37,700 కోట్ల సమీకరణే లక్ష్యంగా
IPO: రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన డిజిటల్ సర్వీసెస్ సంస్థ జియో ప్లాట్ఫామ్స్ త్వరలో ఐపీఓకు రానుంది. ఈ మేరకు మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ సెబీ (SEBI) నుంచి కంపెనీకి అనుమతి లభించింది. ప్రతిపాదిత ఐపీఓ అంచనా ప్రకారం దేశంలో అతిపెద్ద ఐపీఓ కానుంది.
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ IPOకి SEBI ఆమోదం
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన జియో ప్లాట్ఫామ్స్ పబ్లిక్ ఇష్యూ కోసం జూన్లో సెబీకి ముసాయిదా పత్రాలను సమర్పించింది. తాజాగా ఆగస్టు 28న సెబీ నుంచి తుది వ్యాఖ్యలు అందినట్లు సమాచారం. ఐపీఓ ప్రక్రియలో సెబీ నుంచి వచ్చే తుది వ్యాఖ్యలు కీలకమైన దశగా భావిస్తారు. ఈ అనుమతి తర్వాత కంపెనీ ఐపీఓకు సంబంధించిన తదుపరి ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది.
రూ.37,700 కోట్లు సమీకరించే అవకాశం
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ ద్వారా సుమారు 4 బిలియన్ డాలర్లు, అంటే దాదాపు రూ.37,700 కోట్లు సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం. కంపెనీ విలువను సుమారు 137 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ స్థాయి విలువతో ఐపీఓ జరిగితే దేశంలోనే అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఇష్యూగా జియో ప్లాట్ఫామ్స్ నిలిచే అవకాశం ఉంది.
27 కోట్ల కొత్త షేర్ల జారీ
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ సమర్పించిన డిటైల్ ప్రాస్పెక్టస్ ప్రకారం, కంపెనీ 27 కోట్ల వరకు కొత్త ఈక్విటీ షేర్లను జారీ చేయనుంది. ఐపీఓ తర్వాత ఈ కొత్త షేర్లు కంపెనీ మొత్తం ఈక్విటీ షేర్లలో సుమారు 2.9 శాతం ఉండనున్నాయి. కొత్త షేర్ల జారీ ద్వారా వచ్చే నిధులను కంపెనీ తన వ్యాపార అవసరాలకు వినియోగించే అవకాశం ఉంది.
దేశంలోనే అతిపెద్ద IPOగా మారే ఛాన్స్
రూ.37,700 కోట్ల సమీకరణ లక్ష్యం నెరవేరితే జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ దేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా రికార్డు సృష్టించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) ప్రతిపాదిత ఐపీఓ సుమారు రూ.30,000 కోట్ల స్థాయిలో ఉండొచ్చని అంచనా. దీంతో జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ దానికంటే పెద్దదిగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
పెట్టుబడిదారుల్లో పెరుగుతున్న ఆసక్తి
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ డిజిటల్ వ్యాపారానికి కీలకమైన సంస్థ. టెలికాం, డిజిటల్ సేవలు వంటి విభాగాల్లో జియో విస్తరించిన నేపథ్యంలో ఈ ఐపీఓపై మార్కెట్ వర్గాల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. అయితే ఐపీఓ తేదీ, షేర్ ధర, రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు కేటాయింపు వంటి పూర్తి వివరాలను కంపెనీ తదుపరి దశలో వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.