Dairy Business Tips : బాగా పాలిచ్చే గేదెలను ఎలా గుర్తించాలి? టాప్ 5 టిప్స్
మీరు డెయిరీ బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నారా? లేేదంటే ఆల్రెడీ ఈ బిజినెస్ లో ఉన్నారా? అయితే మంచి పాడి గేదెలను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇందుకోసం ఈ 5 టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి.
డెయిరీ బిజినెస్ టిప్స్
నేటి యువత ఉద్యోగాల కంటే వ్యాపారం చేసేందుకే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. గతంలో బాగా చదువుకుని ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్లు... కానీ ఇప్పుడు డిగ్రీలు, ఇంజనీరింగ్, ఎంబిఏలు చేసినవాళ్లు కూడా స్టార్టప్స్ ప్రారంభిస్తున్నారు. అయితే కొందరు కేవలం ఐటీ, టెక్నాలజీ అని కాకుండా వ్యవసాయాన్ని కూడా తమ వ్యాపారంగా ఎంచుకుంటున్నారు. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అని కొందరు, మంచి డిమాండ్ ఉండే పండ్లు, పూలను పండిస్తూ మరికొందరు మంచి లాభాలు పొందుతున్నారు. ఇక మన సాంప్రదాయ పాడి పరిశ్రమను కూడా కొందరు యువత ఎంచుకుంటున్నారు.
అయితే పాడి పరిశ్రమ కొంచెం రిస్క్ తో కూడుకున్నది. ప్రాణమున్న జంతువులతో చేసే బిజినెస్ కాబట్టి డెయిరీ వ్యాపారాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో అత్యంత కీలకమైన మంచి పాడి గేదెల ఎంపిక... అవి ఆరోగ్యంగా ఉండి అధికంగా పాలు ఇస్తేనే మంచి లాభాలు వచ్చేది. మరి గేదెలను కొనేటప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉందా? బాగా పాలు ఇస్తుందా? ఎలా తెలుసుకోవడం? ఇందుకోసం ఈ 5 టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి.
గేదె యాక్టివ్ గా ఉందో, లేదో తెలుసుకొండి
డెయిరీ బిజినెస్ ప్రారంభించేముందే పాడి గేదెల గురించి తెలుసుకోవడం మంచిది. ముందుగా ఎలాంటి గేదెలను కొనుగోలు చేయాలో తెలుసుకోవాలి. కొన్ని విషయాలను బట్టి గేదె మంచిదో, కాదో తెలుసుకోవచ్చు... అందులో కీలకమైనది దాని యాక్టివ్ నెస్.
గేదె కొనేముందు అది యాక్టివ్ గా ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి. ఇందుకోసం దాని ముక్కుపై చెమటను పరిశీలించాలి... ఎక్కువగా చెమట ఉందంటే ఈ గేదె యాక్టివ్ అని అర్థం. అంతేకాదు గేదె కళ్ళను బట్టి కూడా అది బద్దకంగా ఉంటుందా లేదా యాక్టివా అన్నది తెలుసుకోవచ్చు. కళ్లను చురుగ్గా కదిలిస్తూ అన్ని వైపులకు చూస్తూ హుషారుగా కనిపిస్తే అది మంచి పాడిగేదె అన్నట్లు.
బర్రె పొదుగు పరిశీలించండి
గేదెలు కొనుగోలు చేసేముందు దాని పొదుగును కచ్చితంగా పరిశీలించాలి... ఇది చాలా ముఖ్యం. బర్రె పొదుగు రెండుకాళ్ల మధ్యలో సరిగ్గా సెంటర్ లో ఉండాలి. ఒకవైపుకు పొదుగు వాలిపోయి ఉన్నా... టైట్ గా, ఫిట్ గా లేకున్నా ఆ బర్రెను కొనకపోవడమే మంచిది. ఇలాంటి బర్రెలు తక్కువగా పాలు ఇస్తాయి. ఆరోగ్యకరమైన పొదుగు కలిగివున్న బర్రెలనే పాడి పరిశ్రమలో ఉపయోగించాలి.
గేదె స్కిన్ ఎలా ఉండాలి?
సాధారణంగా చాలా గేదెల చర్మం దళసరిగా ఉంటుంది... కొన్నింటికి మాత్రమే పల్చగా ఉంటుంది. ఇలా పల్చటి చర్మం కలిగిన బర్రెలు బాగా పాలు ఇస్తాయట. అంతేకాదు పొదుగులోని ప్రతి టీత్ మధ్య సమాన దూరం ఉండాలి... ప్రతిదాని మధ్య మన ఫోర్ ఫింగర్స్ పట్టేంత గ్యాప్ ఉండాలి. ఇలా చర్మం, పొదుగును మంచి మంచి మిల్క్ ఇచ్చే పాడిగేదెను గుర్తించవచ్చు.
కాళ్లను బట్టి కూడా గేదెను అంచనా వేయండి
గేదె కాళ్లకు ఉండే గిట్టలను బట్టి కూడా అది మంచి పాడిగేదె అవునో, కాదో తెలుసుకోవచ్చు. నాలుగు కాళ్ల గిట్టలు సమానంగా ఉండాలి... వాటికి ఎలాంటి పగుళ్లు, వాపు, పుండ్లు వంటివి లేకుండా చూసుకోవాలి. గేదెను కొంచెందూరం నడిపించి సరిగ్గా నడుస్తుందో లేదో చూసుకోవాలి. ఇలా గేదెల కాళ్లు దాని పాల ఉత్పత్తి గురించి చాలా సమాచారం ఇస్తాయి.
లేత గేదెను ఎలా గుర్తించాలి?
సాధారణంగా పాడి పరిశ్రమకు లేత వయసున్న గేదెలు అవసరం... అందుకే ఇలాంటి వాటిని సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. మరి గేదె వయసును తెలుసుకునేందుకు దాని నోట్లోని పండ్లను పరిశీలించాలి. ఎంత తక్కువ పళ్లు ఉంటే దాని వయసు అంత తక్కువ అన్నమాట. సాధారణంగా రెండు, నాలుగు, ఆరు, ఎనిమిది పళ్లు ఉంటాయి... కాబట్టి తక్కువ పండ్లు కలిగిన గేదెలను ఎంపిక చేసుకోవాలి.