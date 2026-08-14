పశుపోషణ ఇప్పుడు కేవలం పల్లెలకే పరిమితం కాలేదు. నగరాల్లో కూడా చాలామంది ఆవులు, గేదెలను పెంచుతూ మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. ఇది వేగంగా ఎదుగుతున్న వ్యాపారంగా మారింది.
అయితే, పశువులను పెంచే చాలామందికి.. పాలిచ్చే ఆవులు, గేదెలకు రోజూ ఎంత మేత వేయాలో తెలియదు. ఈ అవగాహన లేకపోవడం వల్లే పాల ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉంటుంది.
నిపుణుల ప్రకారం, పూర్తిగా ఎదిగిన ఒక ఆవు లేదా గేదెకు రోజూ కనీసం 5 కిలోల పచ్చిగడ్డి, సుమారు 6 నుంచి 8 కిలోల ఎండుగడ్డిని మేతగా అందించాలి.
ఒక ఆవు రోజుకు 10 లీటర్ల పాలు ఇస్తే, దానికి రోజూ 1 కిలో దాణా ఇవ్వాలి. అదే గేదె 2 లీటర్ల పాలు ఇస్తే, దానికి రోజుకు ఒక కిలో దాణా మాత్రమే ఇవ్వాలి.
మేతను ఒకేసారి కాకుండా, అప్పుడప్పుడు వేస్తూ ఉండాలి. కేవలం మేత, దాణా మాత్రమే కాదు.. వాటి ఆహారంలో ఖనిజ లవణాల మిశ్రమం కూడా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Galentine's Day : వాలెంటైన్స్ డే తెలుసు... ఈ గ్యాలెంటైన్స్ డే ఏమిటి?
Sneeze : తుమ్మును అపశకునంగా ఎందుకు భావిస్తారు?
Kailash Mountain: కైలాస పర్వతాన్ని ఎవరూ ఎందుకు ఎక్కలేరు?
ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన చేతిరాత ఈ అమ్మాయిదే.. ఆ అక్షరాలకు మీరూ ఫిదా!