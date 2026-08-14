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ఆవులు, గేదెలు బాగా పాలివ్వాాలంటే రోజూ ఎంత మేత వేయాలి?

feature Aug 14 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Chatgpt
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పాలిచ్చే ఆవులు, గేదెలకు ఎంత మేత వేయాలి?

పశుపోషణ ఇప్పుడు కేవలం పల్లెలకే పరిమితం కాలేదు. నగరాల్లో కూడా చాలామంది ఆవులు, గేదెలను పెంచుతూ మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. ఇది వేగంగా ఎదుగుతున్న వ్యాపారంగా మారింది.

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పశువులకు మేత వేసే సరైన పద్ధతి ఇదే

అయితే, పశువులను పెంచే చాలామందికి.. పాలిచ్చే ఆవులు, గేదెలకు రోజూ ఎంత మేత వేయాలో తెలియదు. ఈ అవగాహన లేకపోవడం వల్లే పాల ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉంటుంది.

Image credits: Asianet News
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పచ్చిగడ్డి, ఎండుగడ్డి.. ఎంతెంత వేయాలి?

నిపుణుల ప్రకారం, పూర్తిగా ఎదిగిన ఒక ఆవు లేదా గేదెకు రోజూ కనీసం 5 కిలోల పచ్చిగడ్డి, సుమారు 6 నుంచి 8 కిలోల ఎండుగడ్డిని మేతగా అందించాలి.

Image credits: Asianet News
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దాణా ఎంత ఇవ్వాలి?

ఒక ఆవు రోజుకు 10 లీటర్ల పాలు ఇస్తే, దానికి రోజూ 1 కిలో దాణా ఇవ్వాలి. అదే గేదె 2 లీటర్ల పాలు ఇస్తే, దానికి రోజుకు ఒక కిలో దాణా మాత్రమే ఇవ్వాలి.

Image credits: Asianet News
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ప్రతి లీటర్ పాలకు ఎంత మేత పెంచాలి?

మేతను ఒకేసారి కాకుండా, అప్పుడప్పుడు వేస్తూ ఉండాలి. కేవలం మేత, దాణా మాత్రమే కాదు.. వాటి ఆహారంలో ఖనిజ లవణాల మిశ్రమం కూడా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

Image credits: Asianet News

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