Rahu Ketu Gochar: పగ పట్టిన రాహు కేతువులు..ఈ రాశులకు ఊహించని కష్టాలు తప్పవు..!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహు-కేతువులను ఛాయా గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు.ప్రస్తుతం రాహువు కుంభరాశిలో, కేతువు సింహరాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ఇవి రాశి మారనున్నాయి. అయితే, డిసెంబర్ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
మేష రాశి:
డిసెంబర్ వరకు ఆర్థిక, వృత్తి విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆఫీసులో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహా తప్పనిసరి. అనవసర ఖర్చులకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ, కుటుంబంలో మనస్పర్థలు రాకుండా స్పష్టమైన సంభాషణను కొనసాగించడం శ్రేయస్కరం.
కర్కాటక రాశి..
పని ప్రదేశంలో చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కూడా నష్టాలకు దారితీస్తుంది. కొత్త ప్రయత్నాలు చేసేటప్పుడు ఆశించిన విజయం సాధించాలంటే తీవ్ర ఓర్పు అవసరం. పనులను సమయానికి పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలి. అనవసరపు ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం ఆర్థిక స్థిరత్వానికి సాయపడుతుంది.
కుంభ రాశి:
ఈ రాశి వారు ఆరోగ్యం పట్ల అస్సలు అలసత్వం వహించకూడదు. ఇతరులను అతిగా నమ్మితే మోసపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, ప్రతి విషయాన్ని సరి చూసుకున్నాకే ముందడుగు వేయాలి. అనవసర ఆలోచనలతో ఒత్తిడి పెంచుకోవద్దు. కుటుంబం, స్నేహితుల మద్దతు మీకు ఉండటం వల్ల ఎలాంటి కష్టాన్నైనా అధిగమించగలుగుతారు.
మిథున రాశి:
వ్యాపారం , ఉద్యోగంలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు తలెత్తవచ్చు. లభించే కొత్త అవకాశాల వల్ల వచ్చే లాభనష్టాలను క్షుణ్ణంగా అంచనా వేయాలి. ప్రయాణాల సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబంలో చిన్నచిన్న అభిప్రాయభేదాలు వచ్చినా, శాంతంగా మాట్లాడి పరిష్కరించుకోవాలి.
తులా రాశి:
వృత్తిపరంగా మెరుగైన ఫలితాల కోసం అదనంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం లేదా తొందరపడి ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. మాట పరుషంగా లేకుండా చూసుకుంటే సంబంధాలలో అపార్థాలు రావు. మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉంటూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి.
వృశ్చిక రాశి:
ఏ పనిలోనైనా విజయం సాధించాలంటే సాధారణం కంటే ఎక్కువగా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. అనవసర వివాదాలకు, గొడవలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా, కోపానికి గురికాకుండా ప్రశాంతంగా, ఓపికతో వ్యవహరిస్తే సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు.