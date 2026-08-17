Mahalakshmi Yoga: మిథున రాశిలో కుజ-చంద్రుల మహా సంయోగం.. ఈ 5 రాశుల జాతకం మారబోతోంది
Mahalakshmi Yoga: మిథున రాశిలో కుజుడు చంద్రుడి కలయిక మహాలక్ష్మీ యోగాన్ని ఏర్పరచనుంది. దీని కారణంగా సెప్టెంబర్ 6 తర్వాత.. కొన్ని రాశుల వారికి లక్ష్మీయోగం కలగనుంది. ముఖ్యంగా ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. జీవితంలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. ఆ రాశులు ఇవే..
మేష రాశి
ఆర్థికం & లక్ష్మీ కటాక్షం: నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు, అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బులు ఈ సమయంలో తిరిగి మీ చేతికి అందుతాయి. అదనపు ఆదాయం సమకూరి, మీ పొదుపు గణనీయంగా పెరుగుతుంది. వైవిధ్యమైన పెట్టుబడుల ద్వారా భారీ లాభాలు పొందుతారు.
వృత్తి & సంతోషం: ఉద్యోగార్థులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు అధికారుల నుండి విశేష ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
కుటుంబ జీవితం: పాత కోరికలు నెరవేరి కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు, గౌరవం పెరుగుతాయి. దాంపత్య జీవితం మధురంగా, శాంతియుతంగా సాగుతుంది.
మిథున రాశి
ఆదాయం & ఉద్యోగం: స్వక్షేత్రంలోనే గ్రహ కలయిక జరుగుతుండటంతో నూతన ఆదాయ మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, జీతం పెంపు పొందుతారు.
నైపుణ్యం & ప్రణాళిక: మానసిక స్థైర్యం, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతాయి. పై అధికారుల మద్దతుతో మీ లక్ష్యాలను సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.
ఆరోగ్యం & మానసిక ప్రశాంతత: సంపాదించిన సంపదను పదిలంగా దాచుకోగలుగుతారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో సుదీర్ఘకాల స్వప్నాలు సాకారమవుతాయి. ఆరోగ్యం పూర్తిస్థాయిలో సహకరిస్తుంది.
సింహ రాశి
వ్యాపారం & పెట్టుబడులు: వ్యాపారస్తులకు నూతన ఒప్పందాలు కలిసివచ్చి ఊహించని భారీ లాభాలు చేకూరుతాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు మంచి రాబడిని అందిస్తాయి.
విద్య & వ్యక్తిత్వం: విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య అభ్యసించాలనే కలలు నెరవేరుతాయి. పెరిగిన ఆత్మవిశ్వాసం ఇతరులకు స్ఫూర్తినిస్తుంది.
వ్యక్తిగత జీవితం: జీవితంలోని పాత సమస్యలన్నింటికీ శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుంది. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా సాగుతుంది, భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆరోగ్యం చాలా మెరుగ్గా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఉద్యోగ లాభాలు & పోటీ పరీక్షలు: వృత్తి పరంగా అనుకూలమైన పెద్ద మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు.
ఆర్థిక వృద్ధి & కుటుంబం: నూతన ఆదాయ వనరులు లభించి ఆర్థిక స్థితి బలపడుతుంది. పాత పెట్టుబడులు లాభాల బాట పడతాయి.
వ్యాపార పురోగతి: వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి లాభదాయకమైన కొత్త డీల్స్ కుదురుతాయి. గృహంలో కొనసాగుతున్న కలహాలు, ఇబ్బందులు తొలగిపోయి ఆహ్లాదకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కన్యా రాశి
కొత్త అవకాశాలు: నూతన ఉద్యోగంలో చేరడానికి లేదా సొంతంగా వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.
రియల్ ఎస్టేట్ & ఆస్తులు: కొత్త ఇల్లు, స్థలం లేదా కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు విశేష ధన లాభాలు లభిస్తాయి.
హోదా & ధైర్యం: మీలో ధైర్య సాహసాలు పెరుగుతాయి. ఆఫీసులో మీ హోదా, బాధ్యతలు రెట్టింపు అవుతాయి. మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు ఆరోగ్య పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది.