Mangal Gochar: మిథున రాశిలో కుజ సంచారం ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం, అనుకోని ధనలాభం!
Mangal Gochar:ప్రస్తుతం కుజుడు మిథున రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. సెప్టెంబర్ 18, 2026 వరకు కుజుడు ఇదే రాశిలో ఉంటాడు. ఈ సంచారం వల్ల ప్రజలలో కొత్త ఉత్సాహం, చైతన్యం పెరుగుతాయి. 5 రాశుల వారికి ఈ కాలంలో విశేష లాభాలు లభించనున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశులు ఇవే
మిథున రాశి (Gemini)
మిథున రాశిలోనే కుజుడు కొలువుదీరడం వల్ల ఈ రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం, పనితీరు గణనీయంగా పెరుగుతాయి.
వ్యాపారం & వృత్తి: కొత్త వ్యాపారం లేదా ప్రాజెక్ట్లను ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూల సమయం. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.
అనుకూల రంగాలు: విద్య, మీడియా, రచన, కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి తిరుగులేని ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ మాటతీరుతో అనుకున్న పనులను సాధిస్తారు.
ఇతర లాభాలు: పెండింగ్లో ఉన్న కోర్టు/చట్టపరమైన సమస్యలు పరిష్కారమై శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో ఆనందం నెలకుంటుంది.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం ఆర్థికంగా, సామాజికంగా ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ఆర్థికం & వ్యాపారం: పారిశ్రామికవేత్తలకు భవిష్యత్తులో మంచి ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టే బిజినెస్ డీల్స్ కుదురుతాయి. నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు మళ్లీ వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి.
సహకారం: క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సహోద్యోగులు, శ్రేయోభిలాషుల మద్దతు లభిస్తుంది.
ఆధ్యాత్మికం: చదువు, పరిశోధనలు, ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి పెరిగి మీ జ్ఞాన పరిధి విస్తరిస్తుంది.
కన్యా రాశి (Virgo)
కన్యా రాశి వారికి వృత్తి, వ్యాపార పరంగా ఈ కుజ సంచారం ఒక సువర్ణ సమయం అని చెప్పవచ్చు.
ఉద్యోగం: ఉద్యోగ మార్పు కోసం చూస్తున్న వారికి నచ్చిన సంస్థలో మంచి పదవితో కూడిన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
వ్యాపారం: భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో ఉన్నవారికి భారీ లాభాలు ఉంటాయి. కొత్త పరిచయాలు వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి తోడ్పడతాయి.
ఆర్థికం: పాత బాకీలు లేదా మార్కెట్లో చిక్కుకున్న డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. మీరు ఎంతోకాలంగా కొనాలనుకుంటున్న విలువైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు.
తులా రాశి (Libra)
తులా రాశి వారికి పనిరాక్షసుడిలా కష్టపడే తత్వం పెరుగుతుంది. వీరి కష్టానికి తగినట్లే అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు.
వృత్తి పరంగా: ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి అధికారుల మెప్పు పొందుతారు. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి: పాత పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు వస్తాయి. రావలసిన బకాయిలు చేతికి అందడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.
కుటుంబం: కొత్త కస్టమర్ల ద్వారా వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశి వారికి కుజ గ్రహం కొత్త ప్రగతికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
ఉద్యోగ ప్రమోషన్: ఉద్యోగంలో పదోన్నతి (ప్రమోషన్), అదనపు బాధ్యతలు లేదా ఉన్నత పదవులు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టాన్ని పైఅధికారులు గుర్తిస్తారు.
వ్యాపారం & ప్రయాణాలు: కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించి లాభాలు పెరుగుతాయి. సుదూర ప్రాంతాలకు లేదా విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ఆర్థికం: కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడి ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బలంగా మారుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రతి పనినీ విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.