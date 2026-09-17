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- Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఐఎండీ బిగ్ అలర్ట్.. ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఐఎండీ బిగ్ అలర్ట్.. ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
Weather Update: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లకు భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం, ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు.. ఏపీ, తెలంగాణలో ఆ జిల్లాలకు వార్నింగ్
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చింది. సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో రానున్న రెండు నుంచి ఐదు రోజుల పాటు వర్షాలు దంచికొట్టనున్నాయి. శనివారం సాయంత్రానికి ఉత్తర అండమాన్ ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడి, క్రమంగా బలపడి దక్షిణ ఒడిశా - ఉత్తరాంధ్ర తీరాల వైపు పయనించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రానున్న రెండు రోజులు వర్ష ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, కృష్ణా, గుంటూరు, శ్రీసత్యసాయి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడొచ్చని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. అలాగే ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలైన శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, కాకినాడతో పాటు ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలు, రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాల్లోనూ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురుస్తాయి.
తెలంగాణలో 23 జిల్లాలకు ఎల్లో, ఆరెంజ్ అలర్ట్లు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రాబోయే 48 గంటలు వర్షాల పరంగా అత్యంత కీలకం కానున్నాయి. రాష్ట్రంలోని దాదాపు 23 జిల్లాలకు అధికారులు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
రాత్రి వేళల్లో భీకర మార్పులు.. హైదరాబాద్ వాసులు జాగ్రత్త
పగటిపూట విపరీతమైన ఎండ, తేమతో కూడిన ఉక్కపోత ఉన్నప్పటికీ, సాయంత్రం లేదా రాత్రి దాటిన తర్వాత వాతావరణంలో వేగంగా మార్పులు రానున్నాయి. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ మహానగరంలోనూ రాత్రి వేళల్లో ఆకస్మిక ఈదురుగాలులు, బలమైన మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. అవసరమైతే తప్ప రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణాలు చేయవద్దని అధికారులు కోరుతున్నారు.
మత్స్యకారులకు అలర్ట్.. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
సముద్రం అలజడిగా మారే అవకాశం ఉన్నందున మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని అధికారులు కఠిన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇప్పటికే వేటకు వెళ్లిన వారు సురక్షిత తీరాలకు చేరుకోవాలని సూచించారు.
ఈదురుగాలులు, మెరుపులు: వాన పడే సమయంలో పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు, పాత భవనాలు, ఐరన్ హోర్డింగ్ల కింద నిల్చోవద్దు.
లోతట్టు ప్రాంతాలు: వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లే అవకాశం ఉన్నందున పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.