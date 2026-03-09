MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Sanju Samson Creates History: సంజూ శాంసన్ విధ్వంసం..వరుసగా మూడో హాఫ్ సెంచరీ

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 09 2026, 12:34 AM IST
Share this Video

ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 ఫైనల్‌లో టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న ఈ కీలక పోరులో శాంసన్ కేవలం 46 బంతుల్లోనే 5 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లతో 89 పరుగులు చేసి భారత్ భారీ స్కోరు సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ క్రమంలో సంజూ శాంసన్ టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో అరుదైన రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

Related Video

IND vs NZ T20 World Cup Victory| విశ్వవిజేత భారత్.. అంబరాన్నంటిన సంబరాలు| Asianet News Telugu
Now Playing
IND vs NZ T20 World Cup Victory| విశ్వవిజేత భారత్.. అంబరాన్నంటిన సంబరాలు| Asianet News Telugu
Sanju Samson Creates History: సంజూ శాంసన్ విధ్వంసం..వరుసగా మూడో హాఫ్ సెంచరీ | Asianet News Telugu
Now Playing
Sanju Samson Creates History: సంజూ శాంసన్ విధ్వంసం..వరుసగా మూడో హాఫ్ సెంచరీ | Asianet News Telugu
India Win T20 World Cup | న్యూజిలాండ్‌పై భారత్ ఘన విజయం..దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు | Asianet News Telugu
Now Playing
India Win T20 World Cup | న్యూజిలాండ్‌పై భారత్ ఘన విజయం..దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు | Asianet News Telugu
India Win T20 World Cup 2026: సింహం గర్జించింది.. వార్ వన్ సైడ్ ! | Asianet News Telugu
Now Playing
India Win T20 World Cup 2026: సింహం గర్జించింది.. వార్ వన్ సైడ్ ! | Asianet News Telugu
T20 World Cup 2026 Final సంజూ, అభిషేక్ తాండవం హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన టీమిండియా | Asianet News Telugu
Now Playing
T20 World Cup 2026 Final సంజూ, అభిషేక్ తాండవం హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన టీమిండియా | Asianet News Telugu
Sanju Samson Fans: సంజూ చేటా సూపర్ ఇన్నింగ్స్.. అభిమానుల సంబరాలు | Asianet News Telugu
Now Playing
Sanju Samson Fans: సంజూ చేటా సూపర్ ఇన్నింగ్స్.. అభిమానుల సంబరాలు | Asianet News Telugu
Abhishek Sharma, Sanju Samson Powerplay Storm vs NZ: ఉతికి ఆరేసిన అభిషేక్, సంజూ | Asianet Telugu
Now Playing
Abhishek Sharma, Sanju Samson Powerplay Storm vs NZ: ఉతికి ఆరేసిన అభిషేక్, సంజూ | Asianet Telugu
India vs New Zealand T20 Final 2026: స్టేడియంకి చేరుకున్న భారత్ ఆటగాళ్లు| Asianet News Telugu
Now Playing
India vs New Zealand T20 Final 2026: స్టేడియంకి చేరుకున్న భారత్ ఆటగాళ్లు| Asianet News Telugu
India vs New Zealand Final: ఫైనల్లో భారత్ గెలవాలనిప్రయాగ్ రాజ్ లో ప్రత్యేక పూజలు | Asianet Telugu
Now Playing
India vs New Zealand Final: ఫైనల్లో భారత్ గెలవాలనిప్రయాగ్ రాజ్ లో ప్రత్యేక పూజలు | Asianet Telugu
Jacob Bethell Storm in T20 World Cup 2026 | 105 Runs vs India | Team India Scared for a Moment!
Now Playing
Jacob Bethell Storm in T20 World Cup 2026 | 105 Runs vs India | Team India Scared for a Moment!

ఎంటర్టైన్మెంట్

Jr NTR Grand Arrival at KIMS: వాళ్ళ వల్లే నేను బ్రతికాను ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ స్పీచ్| Asianet Telugu
15:34
Now Playing
Jr NTR Grand Arrival at KIMS: వాళ్ళ వల్లే నేను బ్రతికాను ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ స్పీచ్| Asianet Telugu
Naga Chaitanya Speech at Vrushakarma Glimpse Launch Event | New Movie | Asianet News Telugu
05:09
Now Playing
Naga Chaitanya Speech at Vrushakarma Glimpse Launch Event | New Movie | Asianet News Telugu
Director Karthik Dandu Speech at Naga Chaitanya Vrushakarma Glimpse Launch | Asianet News Telugu
05:59
Now Playing
Director Karthik Dandu Speech at Naga Chaitanya Vrushakarma Glimpse Launch | Asianet News Telugu
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: వైభవంగా విజయ్-రష్మిక రిసెప్షన్| Asianet Telugu
20:31
Now Playing
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: వైభవంగా విజయ్-రష్మిక రిసెప్షన్| Asianet Telugu

స్పోర్ట్స్

IND vs NZ T20 World Cup Victory| విశ్వవిజేత భారత్.. అంబరాన్నంటిన సంబరాలు| Asianet News Telugu
05:06
Now Playing
IND vs NZ T20 World Cup Victory| విశ్వవిజేత భారత్.. అంబరాన్నంటిన సంబరాలు| Asianet News Telugu
Sanju Samson Creates History: సంజూ శాంసన్ విధ్వంసం..వరుసగా మూడో హాఫ్ సెంచరీ | Asianet News Telugu
02:48
Now Playing
Sanju Samson Creates History: సంజూ శాంసన్ విధ్వంసం..వరుసగా మూడో హాఫ్ సెంచరీ | Asianet News Telugu
India Win T20 World Cup | న్యూజిలాండ్‌పై భారత్ ఘన విజయం..దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు | Asianet News Telugu
04:04
Now Playing
India Win T20 World Cup | న్యూజిలాండ్‌పై భారత్ ఘన విజయం..దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు | Asianet News Telugu
India Win T20 World Cup 2026: సింహం గర్జించింది.. వార్ వన్ సైడ్ ! | Asianet News Telugu
03:04
Now Playing
India Win T20 World Cup 2026: సింహం గర్జించింది.. వార్ వన్ సైడ్ ! | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Gold Price Shock Today: ₹2300 Jump! 22K Gold Hits ₹1.5 Lakh | Hyderabad Gold Rates| Asianet Telugu
03:45
Now Playing
Gold Price Shock Today: ₹2300 Jump! 22K Gold Hits ₹1.5 Lakh | Hyderabad Gold Rates| Asianet Telugu
Gold Rate Update: గోల్డ్ ధరలు క్రాష్...5 రోజులుగా ఇంత పతనమా? | 07march2026 | Asianet News Telugu
03:01
Now Playing
Gold Rate Update: గోల్డ్ ధరలు క్రాష్...5 రోజులుగా ఇంత పతనమా? | 07march2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు | Gold | Silver | 6march2026 | Asianet News Telugu
02:58
Now Playing
Gold Rate Today:గోల్డ్ మార్కెట్‌లో ఊహించని మలుపు | Gold | Silver | 6march2026 | Asianet News Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్