Meenakshi Visit Tirumala: హడావుడి లేకుండా హాయిగా ఏడుకొండలు ఎక్కిన మీనాక్షి

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 06 2026, 02:45 PM IST
ప్రముఖ సినీ నటి మీనాక్షి చౌదరి తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి విచ్చేశారు. అలిపిరి నుంచి కాలినడకన తన భక్తి యాత్రను ప్రారంభించిన ఆమె, నిన్న రాత్రి తిరుమలకు చేరుకున్నారు. పాదాల మండపం వద్ద కొబ్బరికాయలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్న అనంతరం, స్వామివారి దర్శనానికి ముందుకు సాగారు. నటి మీనాక్షి చౌదరి భక్తి విశ్వాసాలతో తిరుమల యాత్రను పూర్తి చేశారు.

Chandrahaas Song Controversy: లిమిట్ దాటేశావు...వాళ్లలా తయారవ్వకు | Asianet News Telugu
ఫ్యాన్స్ కి గుడ్ న్యూస్ చెప్పినAnand Devarakonda at Sri Chidambaram Garu Movie | Asianet News Telugu
Ranveer Singh Dhurandhar Tops Netflix Pakistan After Massive Theatrical Success| Asianet News Telugu
ఫస్ట్ కాల్ బ్రహ్మానందందే.. ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను: Pragathi Emotional comments | Asianet News Telugu
తెలుగోళ్ల ఆయుష్షు పెంచిన వ్యక్తి బ్రహ్మానందం: RP Patnaik | Brahmanandam | Asianet News Telugu
ప్రతిసారి దీని ఎంట్రీ ఏంట్రా? పృథ్వీ మాటలకు పడిపడి నవ్విన బ్రహ్మానందం | Prithvi | Asianet Telugu
నా భార్యకి ఆరోజే చెప్పా.. బ్రహ్మానందంలా ఫోటోలిస్తా అని: Bittiri Satthi | Asianet News Telugu
దెబ్బ తగిలితే రక్తం కాక రసం సాంబార్ కారిద్దా: ఎల్బీ పంచులు | LB Sriram Speech | Asianet News Telugu
బ్రహ్మానందం గురించి ఎవరికీ తెలియని విషయాలు బయటపెట్టిన Raghu Rama Krishnam Raju | Asianet News Telugu
ఎంటర్టైన్మెంట్

Meenakshi Visit Tirumala: హడావుడి లేకుండా హాయిగా ఏడుకొండలు ఎక్కిన మీనాక్షి | Asianet News Telugu
Chandrahaas Song Controversy: లిమిట్ దాటేశావు...వాళ్లలా తయారవ్వకు | Asianet News Telugu
ఫ్యాన్స్ కి గుడ్ న్యూస్ చెప్పినAnand Devarakonda at Sri Chidambaram Garu Movie | Asianet News Telugu
Ranveer Singh Dhurandhar Tops Netflix Pakistan After Massive Theatrical Success| Asianet News Telugu
స్పోర్ట్స్

History of T20 Cricket: How the Format Began and the First Official Match | Asianet News Telugu
No India vs Pakistan Match? | Huge Financial Loss for ICC | Asianet News Telugu
CSK Legend MS Dhoni: మైదానంలో ధోనీ ప్రాక్టీస్ ఇదే చివరి ఐపీఎల్ కానుందా?| Asianet News Telugu
Abhishek Sharma: ఐపీఎల్ నుంచి వరల్డ్ టాప్ వరకు..టీ20 కింగ్ గా ఎదిగిన క్రికెటర్ | Asianet News Telugu
ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
లైఫ్ స్టైల్

గోల్డ్, సిల్వర్ ఇంత పతనమా? | Gold | Silver | Rates | Price | Hyderabad | Vizag | Asianet News Telugu
Prostate Cancer Awareness | Dr. Ramakrishna Oncologist | World Cancer Day | Asianet News Telugu
అమాంతం పెరిగిన బంగారం ధరలు.. పెళ్లిళ్లపై ఎఫెక్ట్ | Wedding Season | Gold Price | Asianet News Telugu
ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
