Mana Sankara Vara Prasad Garu Movie Team Q&A

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 14 2026, 06:00 PM IST
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న మెగా బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీకి సంబంధించిన థ్యాంక్యూ మీట్‌లో అనిల్ రావిపూడి చెప్పిన పంచ్ డైలాగులు అందరినీ కడుపుబ్బా నవ్వించాయి.

Mana Sankara Vara Prasad Garu Movie Team Q&A | Chiranjeevi | Anil Ravipudi | Asianet News Telugu
Bulli Raju Speech: ఇద్దరు బుడతలు బుల్లిరాజు, ఊహ మాటలకి అందరూ ఫిదా | Cinema | Asianet News Telugu
Anil Ravipudi Punch Dialogues.. పడి పడి నవ్విన ప్రొడ్యూసర్లు సాహు, సుష్మిత | Asianet News Telugu
Naveen Polisetty Funny Speech: స్టేజిపై నవీన్ పంచ్ లకినవ్వు ఆపుకోలేక పోయిన సుమ | Asianet News Telugu
Meenakshi Chowdary: ''నవీన్ కామెడీ టైమింగ్ సూపర్" మీనాక్షి చౌదరి క్యూట్ స్పీచ్| Asianet News Telugu
Sameera Bharadwaj Speech: థియేటర్లో చొక్కాలు చించేస్తారుసమీరా భరద్వాజ్ ఫన్నీ స్పీచ్ | Asianet Telugu
Naveen Polishetty Speech: జాతిరత్నాలు మించిన పంచ్ లు నవీన్ పోలిశెట్టి ఫన్నీ స్పీచ్| Asianet Telugu
Meenakshi Chowdary Funny Answr: నిన్ను పెళ్లిచేసుకోవాలి అంటేఎలాంటి అర్హతఉండాలి | Asianet News Telugu
Anaganaga Oka Raju Pre Release Event: ఈ అమ్మాయిల కవిత్వాలకి నవీన్ పోలిశెట్టి ఫ్లాట్ | Asianet Telugu
Anaganaga Oka Raju: ఇతను చెప్పిన డైలాగ్ కి నవీన్ షాక్.. సుమకి కవిత్వం| Asianet News Telugu
Mana Sankara Vara Prasad Garu Movie Team Q&A | Chiranjeevi | Anil Ravipudi | Asianet News Telugu
34:20
Bulli Raju Speech: ఇద్దరు బుడతలు బుల్లిరాజు, ఊహ మాటలకి అందరూ ఫిదా | Cinema | Asianet News Telugu
03:43
Anil Ravipudi Punch Dialogues.. పడి పడి నవ్విన ప్రొడ్యూసర్లు సాహు, సుష్మిత | Asianet News Telugu
20:47
Naveen Polisetty Funny Speech: స్టేజిపై నవీన్ పంచ్ లకినవ్వు ఆపుకోలేక పోయిన సుమ | Asianet News Telugu
05:00
Team India Cricket Schedule 2026: 2026లో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే | Asianet News Telugu
04:02
Team India Cricket Schedule 2026: 2026లో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే | Asianet News Telugu
Indian Blind Womens Cricket Team Karuna Kumari | Grand Welcome at Vijayawada | Asianet News Telugu
21:29
Indian Blind Womens Cricket Team Karuna Kumari | Grand Welcome at Vijayawada | Asianet News Telugu
Smriti Mandana పెళ్లిలో ట్విస్ట్.. ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్‌ | Marriage Issue | Asianet News Telugu
03:15
Smriti Mandana పెళ్లిలో ట్విస్ట్.. ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్‌ | Marriage Issue | Asianet News Telugu
IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
03:15
IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
03:37
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
02:46
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్