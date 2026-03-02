Sanju Samson 97: Kohli రికార్డు బ్రేక్ చేసిన సంజూ | IND vs WI T20 World Cup 2026 | Asianet Telugu

Sanju Samson 97: Kohli రికార్డు బ్రేక్ చేసిన సంజూ
T20 World Cup 2026 Super 8లో IND vs WI మ్యాచ్లో Sanju Samson 97* sensational innings తో Team India ను Semi Final కు చేర్చాడు.Eden Gardens, Kolkata వేదికగా జరిగిన ఈ virtual quarter final లో 196 runs భారీ టార్గెట్ ను ఛేజ్ చేస్తూ సంజూ ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్ను ముగించాడు. 50 బంతుల్లో 12 fours, 4 sixes తో unbeaten 97 runs సాధించి T20 World Cup chasing లో India తరఫున highest individual score నమోదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో Virat Kohli పేరిట ఉన్న 82 runs record ను break చేశాడు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
05:07
Now Playing
02:45
Now Playing
స్పోర్ట్స్
06:49
Now Playing
05:30
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
02:06
Now Playing
02:24
Now Playing
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing