Sanju Samson మాస్ ఇన్నింగ్స్ | IND vs WI T20 World Cup 2026 | Asianet News Telugu

Sanju Samson మాస్ ఇన్నింగ్స్
IND vs WI T20 World Cup 2026 Super 8 మ్యాచ్లో Team India అద్భుత విజయాన్ని నమోదు చేసింది. Eden Gardens, Kolkata వేదికగా జరిగిన ఈ do or die మ్యాచ్లో Sanju Samson 97* మాస్ ఇన్నింగ్స్ ఆడి భారత్ను Semi Final కు చేర్చాడు.196 పరుగుల భారీ targetను ఛేజ్ చేస్తూ Sanju Samson కేవలం 50 balls లో 12 fours, 4 sixes తో unbeaten 97 runs సాధించాడు. ఈ క్రమంలో T20 World Cup run chase లో Virat Kohli పేరిట ఉన్న 82 runs record ను బ్రేక్ చేశాడు. ఈ grand victory తో India officially Semi Final కు చేరుకుంది.
