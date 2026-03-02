Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu

Gold Prices Skyrocket Overnight
“రాత్రికి రాత్రే బంగారం ధరలు షాక్ ఇచ్చాయి! రెండు రోజుల్లోనే 11 వేలకు పైగా పెరుగుదల… వెండి అయితే 30 వేలు జంప్! అసలు ఏమ జరుగుతోంది? ఇంకా ఎంతవరకు పెరుగుతాయి ధరలు? ఇప్పుడే కొనాలా… ఆగాలా? పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం!”
