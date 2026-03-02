MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Gold Prices Skyrocket Overnight

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 02 2026, 10:23 AM IST
Share this Video

“రాత్రికి రాత్రే బంగారం ధరలు షాక్ ఇచ్చాయి! రెండు రోజుల్లోనే 11 వేలకు పైగా పెరుగుదల… వెండి అయితే 30 వేలు జంప్! అసలు ఏమ జరుగుతోంది? ఇంకా ఎంతవరకు పెరుగుతాయి ధరలు? ఇప్పుడే కొనాలా… ఆగాలా? పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం!”

Related Video

Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu
టాయిలెట్‌లో ఈ తప్పులు అసలు చేయకండి | Dr Pemmasani Ratna | Asianet News Telugu
Now Playing
టాయిలెట్‌లో ఈ తప్పులు అసలు చేయకండి | Dr Pemmasani Ratna | Asianet News Telugu
Gold & Silver Prices Skyrocket Amid US–Iran Tensions | Hyderabad Gold Rates Today March 1 Update
Now Playing
Gold & Silver Prices Skyrocket Amid US–Iran Tensions | Hyderabad Gold Rates Today March 1 Update
Gold Rate Today: బంగారం భగభగలు.. కొనగలమా? | Gold | Silver | Price | Rate | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today: బంగారం భగభగలు.. కొనగలమా? | Gold | Silver | Price | Rate | Asianet News Telugu
Gold & Silver Prices Drop | Feb 27 Hyderabad Bullion Market Update | Gold | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold & Silver Prices Drop | Feb 27 Hyderabad Bullion Market Update | Gold | Asianet News Telugu
బాత్రూమ్‌లో బ్రష్ పెడుతున్నారా? బ్రష్ ఎన్ని నెలలకు మార్చాలి? Asianet News Telugu
Now Playing
బాత్రూమ్‌లో బ్రష్ పెడుతున్నారా? బ్రష్ ఎన్ని నెలలకు మార్చాలి? Asianet News Telugu
Punch macaque Japanese Monkey: కోట్లమంది హృదయాల నుగెలుచుకున్న కోతి పిల్ల (పంచ్)| Asianet News Telugu
Now Playing
Punch macaque Japanese Monkey: కోట్లమంది హృదయాల నుగెలుచుకున్న కోతి పిల్ల (పంచ్)| Asianet News Telugu
Gold Rate Today:అమెరికా, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో బంగారంపై ఎఫెక్ట్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today:అమెరికా, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో బంగారంపై ఎఫెక్ట్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:ఇందుకేనా ధరలు పెరగడం లేదు? అయితే మళ్లీ... | Silver Rate Today | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today:ఇందుకేనా ధరలు పెరగడం లేదు? అయితే మళ్లీ... | Silver Rate Today | Asianet News Telugu
కలలో ఇవి కనిపిస్తే అర్థం ఏంటో తెలుసా? | Dream meaning | Asianet News Telugu
Now Playing
కలలో ఇవి కనిపిస్తే అర్థం ఏంటో తెలుసా? | Dream meaning | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Vijay Deverakonda & Rashmika Mandanna: హైదరాబాద్ లో విజయ్ రష్మిక | Wedding | Asianet News Telugu
05:07
Now Playing
Vijay Deverakonda & Rashmika Mandanna: హైదరాబాద్ లో విజయ్ రష్మిక | Wedding | Asianet News Telugu
Vijay Rashmika: సీక్రెట్ లవ్..పెళ్లి ఎనౌన్స్ చేసిన విరోష్ | Wedding of Virosh | Asianet News Telugu
02:45
Now Playing
Vijay Rashmika: సీక్రెట్ లవ్..పెళ్లి ఎనౌన్స్ చేసిన విరోష్ | Wedding of Virosh | Asianet News Telugu
Actor Naresh Speech: నరేష్ పంచ్ లకి పడి పడి నవ్విన ఆడియన్స్| Asianet News Telugu
11:54
Now Playing
Actor Naresh Speech: నరేష్ పంచ్ లకి పడి పడి నవ్విన ఆడియన్స్| Asianet News Telugu
Sai Durgha Tej Speech:లిటిల్ హార్ట్స్ ’ సినిమాకునేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్‌ని | Asianet News Telugu
05:17
Now Playing
Sai Durgha Tej Speech:లిటిల్ హార్ట్స్ ’ సినిమాకునేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్‌ని | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

T20 World Cup 2026లో IND vs WI: విండీస్ పై భారత్ విక్టరీ సంబరాల్లో ఫ్యాన్స్| Asianet News Telugu
06:55
Now Playing
T20 World Cup 2026లో IND vs WI: విండీస్ పై భారత్ విక్టరీ సంబరాల్లో ఫ్యాన్స్| Asianet News Telugu
Sanju Samson 97: Kohli రికార్డు బ్రేక్ చేసిన సంజూ | IND vs WI T20 World Cup 2026 | Asianet Telugu
06:49
Now Playing
Sanju Samson 97: Kohli రికార్డు బ్రేక్ చేసిన సంజూ | IND vs WI T20 World Cup 2026 | Asianet Telugu
Sanju Samson 97 Secret: రోహిత్, కోహ్లీ స్ఫూర్తితో మాస్ ఇన్నింగ్స్ | IND vs WI T20 World Cup 2026
05:30
Now Playing
Sanju Samson 97 Secret: రోహిత్, కోహ్లీ స్ఫూర్తితో మాస్ ఇన్నింగ్స్ | IND vs WI T20 World Cup 2026
Sanju Samson మాస్ ఇన్నింగ్స్ | IND vs WI T20 World Cup 2026 | Asianet News Telugu
06:30
Now Playing
Sanju Samson మాస్ ఇన్నింగ్స్ | IND vs WI T20 World Cup 2026 | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu
04:45
Now Playing
Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu
టాయిలెట్‌లో ఈ తప్పులు అసలు చేయకండి | Dr Pemmasani Ratna | Asianet News Telugu
11:23
Now Playing
టాయిలెట్‌లో ఈ తప్పులు అసలు చేయకండి | Dr Pemmasani Ratna | Asianet News Telugu
Gold & Silver Prices Skyrocket Amid US–Iran Tensions | Hyderabad Gold Rates Today March 1 Update
02:06
Now Playing
Gold & Silver Prices Skyrocket Amid US–Iran Tensions | Hyderabad Gold Rates Today March 1 Update

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్