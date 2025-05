ఢిల్లీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం | Fire breaks out in a chemical godown in Mundka Area | Asianet Telugu

దిల్లీ ముండ్కా ప్రాంతంలోని కెమికల్ గోడౌన్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతో ఆ ప్రాంతం మొత్తం పొగతో నిండిపోయింది. అగ్నిమాపక దళం సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకువచ్చింది.