Medak Cathedral – Asia’s 2nd Largest Gothic Church Near Hyderabad | Story | Asianet News Telugu

Medak Cathedral – Asia’s 2nd Largest Gothic Church Near Hyderabad
తెలంగాణ గడ్డపై నిలిచిన అద్భుతమైన చారిత్రక కట్టడాల్లో మెదక్ క్యాథడ్రల్ చర్చి ఒకటి. ఆసియాలోనే రెండో అతిపెద్ద గోతిక్ శైలి ప్రార్థనా మందిరంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ చర్చి 2024తో వందేళ్ల చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంది.175 అడుగుల ఎత్తు, 100 అడుగుల వెడల్పుతో పిల్లర్లు, భీములు లేకుండానే నిర్మించిన ఈ మహా కట్టడం అప్పటి శిల్పకారుల అసాధారణ ప్రతిభకు నిదర్శనం.
