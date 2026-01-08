వెనిజులా తర్వాత ట్రంప్ టార్గెట్ ఈ దేశాలే..|Trump Next Target Which Country?| AsianetNewsTelugu

వెనిజులా తర్వాత ట్రంప్ టార్గెట్ ఈ దేశాలే..
వెనిజువేలా తర్వాత ట్రంప్ టార్గెట్ ఏ దేశం అనే చర్చ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భయాందోళనలకు దారి తీస్తోంది. ఇరాన్, గ్రీన్లాండ్, క్యూబా వంటి దేశాలపై అమెరికా సైనిక చర్యలకు దిగే అవకాశం ఉందన్న సంకేతాలు కలవరపెడుతున్నాయి. ట్రంప్ యుద్ధ ధోరణి వెనుక అసలు వ్యూహం ఏంటి, ఏ దేశాలు నిజంగా ప్రమాదంలో ఉన్నాయి? ఈ షాకింగ్ అంతర్జాతీయ రాజకీయాలపై పూర్తి విశ్లేషణ ఈ వీడియోలో చూడండి.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
04:19
Now Playing
32:22
Now Playing
12:13
Now Playing
స్పోర్ట్స్
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing