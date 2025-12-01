PM Modi Speech in Parliament: ఇది మనకెంతో గర్వకారణం | Rajya Sabha | Politics | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

PM Modi Speech in Parliament: ఇది మనకెంతో గర్వకారణం

Galam Venkata Rao
Published : Dec 01 2025, 03:00 PM IST
పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. రాజ్యసభ ఛైర్మన్ గా ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ తొలిసారి బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమవుతున్న సందర్భంగా సభలోని సభ్యులందరికీ ఇది గర్వకారణమైన సందర్భమని తెలిపారు. సమావేశాలను ఫలప్రదంగా నిర్వహిద్దామని ఆకాంక్షించారు.

