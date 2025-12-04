God of Masses Balakrishna Akhanda2 Full Interview | Boyapati Srinu | Samyukta | Asianet News Telugu

God of Masses Balakrishna Akhanda2 Full Interview
గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ Nandamuri Balakrishna, బ్లాక్బస్టర్ మేకర్ Boyapati Sreenu మరియు అందాల తార Samyuktha Menon కలిసి పాల్గొన్న ‘Akhanda 2’ కామన్ ఇంటర్వ్యూ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.సినిమా గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు, షూటింగ్ అనుభవాలు, బాలయ్య ఎనర్జీ, బోయపాటి యాక్షన్ విజన్, Samyuktha Menon ఫీలింగ్స్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో స్పెషల్ ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ‘అఖండా 2’పై భారీ అంచనాలు పెరిగేలా ఈ ఇంటర్వ్యూ ఉందని అభిమానులు చెబుతున్నారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
37:46
Now Playing
04:26
Now Playing
08:34
Now Playing
స్పోర్ట్స్
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing