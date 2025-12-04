MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

God of Masses Balakrishna Akhanda2 Full Interview

Galam Venkata Rao
Published : Dec 04 2025, 02:00 PM IST
Share this Video

గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ Nandamuri Balakrishna, బ్లాక్‌బస్టర్ మేకర్ Boyapati Sreenu మరియు అందాల తార Samyuktha Menon కలిసి పాల్గొన్న ‘Akhanda 2’ కామన్ ఇంటర్వ్యూ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.సినిమా గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు, షూటింగ్ అనుభవాలు, బాలయ్య ఎనర్జీ, బోయపాటి యాక్షన్ విజన్, Samyuktha Menon ఫీలింగ్స్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో స్పెషల్ ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ‘అఖండా 2’పై భారీ అంచనాలు పెరిగేలా ఈ ఇంటర్వ్యూ ఉందని అభిమానులు చెబుతున్నారు.

Related Video

God of Masses Balakrishna Akhanda2 Full Interview | Boyapati Srinu | Samyukta | Asianet News Telugu
Now Playing
God of Masses Balakrishna Akhanda2 Full Interview | Boyapati Srinu | Samyukta | Asianet News Telugu
Divya Bharati: ఇలాంటి మల్టీటాలెంటెడ్ యాక్టర్ తో యాక్ట్ చెయ్యడం నాకు చాలాహ్యాపీ | Asianet News Telugu
Now Playing
Divya Bharati: ఇలాంటి మల్టీటాలెంటెడ్ యాక్టర్ తో యాక్ట్ చెయ్యడం నాకు చాలాహ్యాపీ | Asianet News Telugu
రామ్ మాట్లాడుతుంటే హీరోయిన్ చూడండి ఎలా సిగ్గుపడుతుందో: Aandhra King Thaluka | Asianet News Telugu
Now Playing
రామ్ మాట్లాడుతుంటే హీరోయిన్ చూడండి ఎలా సిగ్గుపడుతుందో: Aandhra King Thaluka | Asianet News Telugu
Actor Nandu Emotional Speech:అందరికీ నేనంటే చిన్నచూపు | Psych Siddhartha Movie | Asianet News Telugu
Now Playing
Actor Nandu Emotional Speech:అందరికీ నేనంటే చిన్నచూపు | Psych Siddhartha Movie | Asianet News Telugu
Ritika Nayak Ramp Walk: మిరాయి మూవీ తర్వాత రితిక నాయక్ క్యూట్ ర్యాంప్ వాక్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Ritika Nayak Ramp Walk: మిరాయి మూవీ తర్వాత రితిక నాయక్ క్యూట్ ర్యాంప్ వాక్ | Asianet News Telugu
Ananya Nagalla Stunning Ramp Walk: స్టన్నింగ్ లుక్ తో అనన్య నాగళ్ళ ర్యాంప్ వాక్| Asianet News Telugu
Now Playing
Ananya Nagalla Stunning Ramp Walk: స్టన్నింగ్ లుక్ తో అనన్య నాగళ్ళ ర్యాంప్ వాక్| Asianet News Telugu
Samantha Wedding : ఎవరీ రాజు నిడుమోరు? సమంత అతన్నే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది?| Asianet News Telugu
Now Playing
Samantha Wedding : ఎవరీ రాజు నిడుమోరు? సమంత అతన్నే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది?| Asianet News Telugu
Rajendra Prasad Speech: అందరిముందు బ్రహ్మానందం పరువు తీసిన రాజేంద్రప్రసాద్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Rajendra Prasad Speech: అందరిముందు బ్రహ్మానందం పరువు తీసిన రాజేంద్రప్రసాద్ | Asianet News Telugu
Balayya on Yogi Adityanath: మా ట్రైలర్ చూసి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఏమన్నారో తెలుసా? | Asianet News Telugu
Now Playing
Balayya on Yogi Adityanath: మా ట్రైలర్ చూసి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఏమన్నారో తెలుసా? | Asianet News Telugu
Balayya Powerful Dialogues: ఈ సినిమా హిట్ కాదు.. బాక్సులు పేలిపోతున్నాయి | Asianet News Telugu
Now Playing
Balayya Powerful Dialogues: ఈ సినిమా హిట్ కాదు.. బాక్సులు పేలిపోతున్నాయి | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

God of Masses Balakrishna Akhanda2 Full Interview | Boyapati Srinu | Samyukta | Asianet News Telugu
37:46
Now Playing
God of Masses Balakrishna Akhanda2 Full Interview | Boyapati Srinu | Samyukta | Asianet News Telugu
Divya Bharati: ఇలాంటి మల్టీటాలెంటెడ్ యాక్టర్ తో యాక్ట్ చెయ్యడం నాకు చాలాహ్యాపీ | Asianet News Telugu
04:26
Now Playing
Divya Bharati: ఇలాంటి మల్టీటాలెంటెడ్ యాక్టర్ తో యాక్ట్ చెయ్యడం నాకు చాలాహ్యాపీ | Asianet News Telugu
రామ్ మాట్లాడుతుంటే హీరోయిన్ చూడండి ఎలా సిగ్గుపడుతుందో: Aandhra King Thaluka | Asianet News Telugu
08:34
Now Playing
రామ్ మాట్లాడుతుంటే హీరోయిన్ చూడండి ఎలా సిగ్గుపడుతుందో: Aandhra King Thaluka | Asianet News Telugu
Actor Nandu Emotional Speech:అందరికీ నేనంటే చిన్నచూపు | Psych Siddhartha Movie | Asianet News Telugu
03:49
Now Playing
Actor Nandu Emotional Speech:అందరికీ నేనంటే చిన్నచూపు | Psych Siddhartha Movie | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

Indian Blind Womens Cricket Team Karuna Kumari | Grand Welcome at Vijayawada | Asianet News Telugu
21:29
Now Playing
Indian Blind Womens Cricket Team Karuna Kumari | Grand Welcome at Vijayawada | Asianet News Telugu
Smriti Mandana పెళ్లిలో ట్విస్ట్.. ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్‌ | Marriage Issue | Asianet News Telugu
03:15
Now Playing
Smriti Mandana పెళ్లిలో ట్విస్ట్.. ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్‌ | Marriage Issue | Asianet News Telugu
IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
03:15
Now Playing
IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
IPL 2025: ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డా.. కేఎల్ రాహుల్ విన్నింగ్ నాక్ | Asianet News Telugu
Now Playing
IPL 2025: ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డా.. కేఎల్ రాహుల్ విన్నింగ్ నాక్ | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
Now Playing
Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
03:37
Now Playing
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
02:46
Now Playing
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్