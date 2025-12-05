మోదీ నివాసంలో పుతిన్‌.. చెయ్యి పట్టుకొని లోపలికి తీసుకెళ్లిన ప్రధాని | Putin | Asianet News Telugu

మోదీ నివాసంలో పుతిన్.. చెయ్యి పట్టుకొని లోపలికి తీసుకెళ్లిన ప్రధాని
ఢిల్లీ: రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నివాసానికి చేరుకున్నారు. వారిద్దరి మధ్య కీలక ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరగనున్నాయి. భారత్– రష్యా సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసే అంశాలపై ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
