MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ModiI VisitJohannesburg: మోదీకి ప్రపంచ దేశాధినేతలు ఎంతగౌరవం ఇస్తున్నారో చూడండి

Galam Venkata Rao
Published : Nov 24 2025, 03:10 PM IST
Share this Video

జొహానెస్‌బర్గ్‌లో జరిగిన G20 సమ్మిట్ మొదటి రోజున భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ప్రపంచ దేశాధినేతలు చూపిన గౌరవం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ద్వైపాక్షిక సమావేశాలు, గ్లోబల్ లీడర్లతో చర్చలు, భారత్‌ ప్రభావం పెరుగుతున్న దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో వివరంగా చూడండి.

Related Video

ModiI VisitJohannesburg: మోదీకి ప్రపంచ దేశాధినేతలు ఎంతగౌరవం ఇస్తున్నారో చూడండి | Asianet News Telugu
Now Playing
ModiI VisitJohannesburg: మోదీకి ప్రపంచ దేశాధినేతలు ఎంతగౌరవం ఇస్తున్నారో చూడండి | Asianet News Telugu
Laser show on Delhi Red Fort: ఢిల్లీ ఎర్రకోటపై అదిరిపోయే లేజర్ షో| Asianet News Telugu
Now Playing
Laser show on Delhi Red Fort: ఢిల్లీ ఎర్రకోటపై అదిరిపోయే లేజర్ షో| Asianet News Telugu
SupremeCourt CJI SuryaKant: సుప్రీం కోర్టు కొత్త CJI ప్రమాణం | India Judiciary | Asianet News Telugu
Now Playing
SupremeCourt CJI SuryaKant: సుప్రీం కోర్టు కొత్త CJI ప్రమాణం | India Judiciary | Asianet News Telugu
PM Modi Italy meeting: మెలానీతో మోదీ భేటీ | G20 Summit India | Asianet News Telugu
Now Playing
PM Modi Italy meeting: మెలానీతో మోదీ భేటీ | G20 Summit India | Asianet News Telugu
Leopard Attacks: పులులదాడి నుండి తప్పించుకోడానికిఆ వీళ్లుఏంచేస్తున్నారో చూడండి | Asianet News Telugu
Now Playing
Leopard Attacks: పులులదాడి నుండి తప్పించుకోడానికిఆ వీళ్లుఏంచేస్తున్నారో చూడండి | Asianet News Telugu
Digital Gold: యాప్స్‌లో బంగారం కొంటే అంతే సంగ‌తులా? SEBI ఎందుకు హెచ్చ‌రిస్తోంది? | Asianet Telugu
Now Playing
Digital Gold: యాప్స్‌లో బంగారం కొంటే అంతే సంగ‌తులా? SEBI ఎందుకు హెచ్చ‌రిస్తోంది? | Asianet Telugu
ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌ ని ముందుండి నడిపించిన ఈ సోఫియా ఖురేషి ఎవరు?
Now Playing
ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌ ని ముందుండి నడిపించిన ఈ సోఫియా ఖురేషి ఎవరు?
Pahalgam Attack: పాక్‌ ను చావుదెబ్బ కొట్టిన భారత్‌.. | India's Big Blow to Pakistan | Asianet Telugu
Now Playing
Pahalgam Attack: పాక్‌ ను చావుదెబ్బ కొట్టిన భారత్‌.. | India's Big Blow to Pakistan | Asianet Telugu
Pahalgam Attack: పాక్ నరాలు తెంచేసిన భారత్ | India's Big Blow to Pakistan | Asianet News Telugu
Now Playing
Pahalgam Attack: పాక్ నరాలు తెంచేసిన భారత్ | India's Big Blow to Pakistan | Asianet News Telugu
Pahalgam Attack: భారత్‌-పాక్‌ సరిహద్దుల్లో హై టెన్షన్ | Asianet Telugu
Now Playing
Pahalgam Attack: భారత్‌-పాక్‌ సరిహద్దుల్లో హై టెన్షన్ | Asianet Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Upendra Speech: థియేటర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కాలర్ ఎగరేసుకొని వస్తారు | Asianet News Telugu
02:26
Now Playing
Upendra Speech: థియేటర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కాలర్ ఎగరేసుకొని వస్తారు | Asianet News Telugu
Ram Pothineni Speech: ఈ హీరోయిన్ అంటే భయపడ్డాను రామ్ పోతినేని సూపర్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu
08:41
Now Playing
Ram Pothineni Speech: ఈ హీరోయిన్ అంటే భయపడ్డాను రామ్ పోతినేని సూపర్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu
Music Director Ramana Gogula: రమణగోగుల ఆస్ట్రేలియా టూర్ ప్రత్యేక ప్రెస్ మీట్ | Asianet News Telugu
26:44
Now Playing
Music Director Ramana Gogula: రమణగోగుల ఆస్ట్రేలియా టూర్ ప్రత్యేక ప్రెస్ మీట్ | Asianet News Telugu
Jagapathi Babu Interview About Anantha Movie | Sri Sathya Sai Baba | Cinema | Asianet News Telugu
07:02
Now Playing
Jagapathi Babu Interview About Anantha Movie | Sri Sathya Sai Baba | Cinema | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
03:15
Now Playing
IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
IPL 2025: ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డా.. కేఎల్ రాహుల్ విన్నింగ్ నాక్ | Asianet News Telugu
Now Playing
IPL 2025: ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డా.. కేఎల్ రాహుల్ విన్నింగ్ నాక్ | Asianet News Telugu
IPL 2025: ప్రియాంశ్ ఆర్య సెంచ‌రీ విధ్వంసం | Panjab Kings | Asianet News Telugu
Now Playing
IPL 2025: ప్రియాంశ్ ఆర్య సెంచ‌రీ విధ్వంసం | Panjab Kings | Asianet News Telugu
SRH Leaving Hyderabad: విశాఖకు సన్ రైజర్స్.. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆహ్వానం | Asianet News Telugu
Now Playing
SRH Leaving Hyderabad: విశాఖకు సన్ రైజర్స్.. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆహ్వానం | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
Now Playing
Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
03:37
Now Playing
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
02:46
Now Playing
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్