ఏ దేశ అధ్యక్షుడినైనా ట్రంప్ అరెస్ట్ చేయొచ్చా?
ప్రపంచ అధ్యక్షులను కూడా ట్రంప్ అరెస్ట్ చేయగలడా? వెనిజువేలా అధ్యక్షుడు మాదురో అరెస్టుతో అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు! Head of State Immunityకి ట్రంప్ సవాల్ విసిరాడా? ఈ షాకింగ్ వివాదం వెనుక అసలు నిజాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
03:25
Now Playing
04:40
Now Playing
07:09
Now Playing
స్పోర్ట్స్
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing