MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Budget 2026: Nirmala Sitharaman Big Surprise for Women Financial Independence

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 01 2026, 07:27 PM IST
Share this Video

కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ బడ్జెట్ లో మహిళలపై వరాలు కురిపించారనే చెప్పాలి. వాళ్ల ముఖంలో చిరునవ్వు చూడాలని బిగ్ సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్, వ్యాపార ప్రోత్సాహం, ముఖ్యంగా మహిళల విద్యపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. దీనివల్ల ప్రతి మహిళ తన కలను నెరవేర్చుకోవడానికి , అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి నిర్మలమ్మ ఇచ్చిన బడ్జెట్ ఒక కొత్త దిశను చూపిస్తుందనే చెప్పుకోవాలి. Source: Sansadtv

Related Video

Budget 2026: Nirmala Sitharaman Big Surprise for Women Financial Independence | Asianet News Telugu
Now Playing
Budget 2026: Nirmala Sitharaman Big Surprise for Women Financial Independence | Asianet News Telugu
Budget 2026-27: FM Nirmala Sitharaman Budget Full Speech | Union Budget 2026 | Asianet News Telugu
Now Playing
Budget 2026-27: FM Nirmala Sitharaman Budget Full Speech | Union Budget 2026 | Asianet News Telugu
Union Budget 2026-27: యూనియన్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్| Asianet Telugu
Now Playing
Union Budget 2026-27: యూనియన్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్| Asianet Telugu
Flight Accidentsలో వీఐపీలు, వైఎస్సార్ నుంచి Ajit Pawar వరకు నింగికేగిన రత్నాలు | Asianet News Telugu
Now Playing
Flight Accidentsలో వీఐపీలు, వైఎస్సార్ నుంచి Ajit Pawar వరకు నింగికేగిన రత్నాలు | Asianet News Telugu
వీళ్ళు కొట్టే డ్రమ్స్ బీట్‌కు ముద్ద ముసలమ్మయినా లేచి చిందెయ్యాల్సిందే | Modi | Asianet News Telugu
Now Playing
వీళ్ళు కొట్టే డ్రమ్స్ బీట్‌కు ముద్ద ముసలమ్మయినా లేచి చిందెయ్యాల్సిందే | Modi | Asianet News Telugu
Pinky Mali Emotional Last Words: కలలు కంటూ కాలి బూడిదైన పింకీమాలి చివరి మాటలు| Asianet News Telugu
Now Playing
Pinky Mali Emotional Last Words: కలలు కంటూ కాలి బూడిదైన పింకీమాలి చివరి మాటలు| Asianet News Telugu
Deputy CM Ajit Pawar: అధికార లాంఛనాలతో ముగిసిన అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు | Asianet News Telugu
Now Playing
Deputy CM Ajit Pawar: అధికార లాంఛనాలతో ముగిసిన అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు | Asianet News Telugu
Deputy CM Ajit Pawar | Amit Shah | అజిత్ పవార్ కు కన్నీటి వీడ్కోలు పలికిన అమిత్ షా | Asianet Telugu
Now Playing
Deputy CM Ajit Pawar | Amit Shah | అజిత్ పవార్ కు కన్నీటి వీడ్కోలు పలికిన అమిత్ షా | Asianet Telugu
Deputy CM Ajit Pawar: మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు | Asianet News Telugu
Now Playing
Deputy CM Ajit Pawar: మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు | Asianet News Telugu
ఘోరం! ముక్కలైపోయిన Ajit Pawar ప్రయాణిస్తున్న విమానం | Plane Crash at Mumbai | Asianet News Telugu
Now Playing
ఘోరం! ముక్కలైపోయిన Ajit Pawar ప్రయాణిస్తున్న విమానం | Plane Crash at Mumbai | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Deva Gudi Movie Team Interview With Raghu Kunche | దేవగుడి సినిమా విశేషాలు | Asianet News Telugu
29:42
Now Playing
Deva Gudi Movie Team Interview With Raghu Kunche | దేవగుడి సినిమా విశేషాలు | Asianet News Telugu
Ariyana Interview with Barabar Premistha Movie | Tollywood Interviews | Asianet News Telugu
39:54
Now Playing
Ariyana Interview with Barabar Premistha Movie | Tollywood Interviews | Asianet News Telugu
IPS Bagchi మాటలకు భూమిక చూడండి ఎలా నవ్వుతుందో | Enno Vaasanthaalu Song Launch | Asianet News Telugu
04:09
Now Playing
IPS Bagchi మాటలకు భూమిక చూడండి ఎలా నవ్వుతుందో | Enno Vaasanthaalu Song Launch | Asianet News Telugu
Actress Bhumika on Pawan Kalyan: పవన్ తో నాజర్నీ చాలా స్పెషల్ | Song Launch | Asianet News Telugu
04:54
Now Playing
Actress Bhumika on Pawan Kalyan: పవన్ తో నాజర్నీ చాలా స్పెషల్ | Song Launch | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

CSK Legend MS Dhoni: మైదానంలో ధోనీ ప్రాక్టీస్ ఇదే చివరి ఐపీఎల్ కానుందా?| Asianet News Telugu
02:17
Now Playing
CSK Legend MS Dhoni: మైదానంలో ధోనీ ప్రాక్టీస్ ఇదే చివరి ఐపీఎల్ కానుందా?| Asianet News Telugu
Abhishek Sharma: ఐపీఎల్ నుంచి వరల్డ్ టాప్ వరకు..టీ20 కింగ్ గా ఎదిగిన క్రికెటర్ | Asianet News Telugu
03:31
Now Playing
Abhishek Sharma: ఐపీఎల్ నుంచి వరల్డ్ టాప్ వరకు..టీ20 కింగ్ గా ఎదిగిన క్రికెటర్ | Asianet News Telugu
Virat Kohli, Kuldeep Yadav Darshan at Mahakaleshwar Temple | Ujjain | Asianet News Telugu
10:33
Now Playing
Virat Kohli, Kuldeep Yadav Darshan at Mahakaleshwar Temple | Ujjain | Asianet News Telugu
Team India Cricket Schedule 2026: 2026లో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే | Asianet News Telugu
04:02
Now Playing
Team India Cricket Schedule 2026: 2026లో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
Now Playing
Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
03:37
Now Playing
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
02:46
Now Playing
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్