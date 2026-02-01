Budget 2026: Nirmala Sitharaman Big Surprise for Women Financial Independence | Asianet News Telugu

Budget 2026: Nirmala Sitharaman Big Surprise for Women Financial Independence
కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ బడ్జెట్ లో మహిళలపై వరాలు కురిపించారనే చెప్పాలి. వాళ్ల ముఖంలో చిరునవ్వు చూడాలని బిగ్ సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్, వ్యాపార ప్రోత్సాహం, ముఖ్యంగా మహిళల విద్యపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. దీనివల్ల ప్రతి మహిళ తన కలను నెరవేర్చుకోవడానికి , అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి నిర్మలమ్మ ఇచ్చిన బడ్జెట్ ఒక కొత్త దిశను చూపిస్తుందనే చెప్పుకోవాలి. Source: Sansadtv
