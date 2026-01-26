Republic Day Celebration at Attari–Wagah Border: అబ్బురపరిచే సైనిక విన్యాసాలు | Asianet News Telugu

Republic Day Celebration at Attari–Wagah Border: అబ్బురపరిచే సైనిక విన్యాసాలు
పంజాబ్లోని అట్టారి–వాఘా సరిహద్దులో 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. దేశభక్తి గీతాలు, సైనికుల కవాతు, జాతీయ పతాక ఆవిష్కరణతో ఈ వేడుకలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. దేశ గౌరవాన్ని ప్రతిబింబించే ఈ అద్భుత దృశ్యాలు ప్రతి భారతీయుడి హృదయాన్ని తాకేలా ఉన్నాయి.
