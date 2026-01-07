Assembly Building Shines in Tricolour Laser Lights | Republic Day Celebrations | Asianet News Telugu

Assembly Building Shines in Tricolour Laser Lights
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ముందుగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలోని యూపీ అసెంబ్లీ భవనం ఆకర్షణీయంగా అలంకరించబడింది. దేశభక్తిని ప్రతిబింబించే త్రివర్ణ రంగుల లేజర్ లైట్లతో అసెంబ్లీ భవనం వెలుగుల్లో మునిగిపోయింది. ఈ ప్రత్యేక కాంతుల అలంకరణ ప్రజలను ఆకట్టుకుంటూ గణతంత్ర దినోత్సవ శోభను మరింత పెంచింది.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
03:25
Now Playing
04:40
Now Playing
07:09
Now Playing
స్పోర్ట్స్
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing