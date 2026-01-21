అమర జవాన్ కార్తీక్ యాదవ్ కు అరుదైన గౌరవం! | Veera Jawan Karthik Yadav | Asianet News Telugu

అమర జవాన్ కార్తీక్ యాదవ్ కు అరుదైన గౌరవం!
దేశ రక్షణలో ప్రాణాలు అర్పించిన వీర జవాన్ కార్తీక్ యాదవ్ గారి శిలా విగ్రహాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ ఘనంగా ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు, స్థానిక ప్రజలు పాల్గొని వీర జవాన్కు ఘన నివాళులు అర్పించారు. దేశభక్తి, త్యాగ భావనలను స్మరించుకుంటూ నిర్వహించిన ఈ వేడుక అందరినీ భావోద్వేగానికి గురి చేసింది.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
22:06
Now Playing
11:19
Now Playing
02:30
Now Playing
స్పోర్ట్స్
10:33
Now Playing
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing