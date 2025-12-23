Pawan Kalyan on Blind Cricketer Deepika TC Road Request | Janasena Party | Asianet News Telugu

Pawan Kalyan on Blind Cricketer Deepika TC Road Request
బ్లైండ్ క్రికెటర్ దీపిక TC రోడ్డు అభ్యర్థనపై ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. “పవన్ కళ్యాణ్కు చెప్తేనే రోడ్డు వస్తుందంటే, ఆ వ్యవస్థ మొత్తం ఫెయిల్యూర్ అయినట్టే” అంటూ అధికారులకు గట్టి సందేశం ఇచ్చారు.
