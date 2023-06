Police nab three for abusive messages, calls to women: మహిళలకు అసభ్యకరమైన మెసేజ్‌లు, కాల్స్ చేస్తున్న ముగ్గురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఒక కళాశాలకు చెందిన మహిళా విద్యార్థినులకు గుర్తు తెలియని నంబర్ల నుంచి మెసేజ్‌లు, కాల్స్ వస్తున్నాయని కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఫిర్యాదు చేయ‌డంతో ఈ విష‌యం వెలుగులోకి వ‌చ్చింది. ఈ క్ర‌మంలోనే చ‌ర్య‌లు తీసుకున్న పోలీసులు.. నిందితుల‌ను అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘ‌ట‌న హైద‌రాబాద్ లో చోటుచేసుకుంది.

వివ‌రాల్లోకెళ్తే.. సోషల్ మీడియాలో మహిళలకు అయాచిత కాల్స్, మెసేజ్‌లు చేస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను ఘట్‌కేసర్ పోలీసులు ఆదివారం పట్టుకున్నారు. ఒక కళాశాలకు చెందిన మహిళా విద్యార్థినులకు గుర్తు తెలియని నంబర్ల నుంచి మెసేజ్‌లు, కాల్స్ వస్తున్నాయని కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు. పోలీసు ప్రకటన ప్రకారం, సందేశాలు తరచుగా దుర్వినియోగానికి, అసభ్యకరమైనవిగా ఉన్నాయ‌ని తెలిపారు. విజయవాడ, కాకినాడకు వచ్చిన కాల్‌లను ట్రాక్ చేసిన పోలీసులు 20 ఏళ్ల లక్ష్మీ గణేష్, 20 ఏళ్ల కొత్తగిరి వీరబాబు, 25 ఏళ్ల చిట్టిబోయిన దుర్గారాజులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల్లో ఒకరైన గణేష్ గతంలో కాల్స్, మెసేజ్‌ల ద్వారా మహిళలను వేధించేవాడని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుల వద్ద ఉన్న స్మార్ట్‌ఫోన్లను కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

హైద‌రాబాద్ లో కిడ్నాప్ క‌ల‌క‌లం..

మేడ్చల్ జిల్లా ఘట్ కేసర్ లో యువకుడిని కిడ్నాప్ చేసేందుకు విఫలయత్నం చేసిన నలుగురిని ఘట్ కేసర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పీర్జాదిగూడకు చెందిన అవినాష్ రెడ్డిని కిడ్నాప్ చేసేందుకు యత్నించిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడు చక్రధర్ గౌడ్ తో పాటు మరో నలుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలో అవినాష్ మొబైల్ ఫోన్ ను కూడా గౌడ్, అతని అనుచరులు దొంగిలించారు. చ‌క్రధర్ భార్య అరోషిక రెడ్డి అవినాష్ కు రూ.30 లక్షలు బకాయి పడింది. రుణం తిరిగి చెల్లించాలని పలుమార్లు కోరినా అరోషిక అంగీకరించలేదు.

ఆ తర్వాత అవినాష్ ను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పిన అరోషిక ఆ కుటుంబాన్ని కూడా కలుసుకుంది. గత రెండు వారాలుగా చక్రధర్ గౌడ్ ఆరోషిక తరఫున రుణం తిరిగి చెల్లిస్తానని అవినాష్ కు మెసేజ్ లు చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆదివారం అవినాష్ ను గౌడ్ ఘట్ కేస‌ర్ లోని గట్టుమైసమ్మ ఆలయం సమీపంలోని వందన హోటల్ కు పిలిపించి డబ్బులు తిరిగి చెల్లించాడు. అవినాష్ వచ్చిన తర్వాత గౌడ్ గొడవకు దిగి కిడ్నాప్ కు యత్నించాడని పోలీసులు తెలిపారు. అవినాష్, అరోషిక ప్రేమాయణం నడుపుతున్నారని కూడా కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి.