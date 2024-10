నాగ చైతన్య - సమంత విడిపోవడానికి కారణం కేటీఆర్ - మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు- అసలు ఏం జరిగింది?

KTR - Samantha, Naga Chaitanyas divorce: కాంగ్రెస్ సీనియ‌ర్ నాయ‌కులు, మంత్రి కొండా సురేఖ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజ‌కీయాల్లో సంచ‌ల‌నంగా మారారు. ఆమె తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్య‌లు రాష్ట్రాన్ని షేక్ చేస్తున్నాయి. కొండ సురేఖ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. భార‌త రాష్ట్ర స‌మితి (బీఆర్ఎస్) వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీ రామారావు (కేటీఆర్) ను టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్ర స్థాయిలో విమ‌ర్శ‌లు గుప్పించారు. కేటీఆర్ పై తీవ్ర ఆరోప‌ణ‌లు చేశారు. ఒక‌ప్ప‌టి టాలీవుడ్ స్టార్ క‌పుల్ అక్కినేని నాగ చైతన్య - సమంత విడిపోవడానికి కేటీఆర్ కార‌ణ‌మంటూ కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. అలాగే, కేటీఆర్ కార‌ణంగా చాలా మంది హీరోయిన్లు తొందరగా పెళ్లి చేసుకుని టాలీవుడ్ కు దూరంగా వెళ్లిపోయారంటూ షాకింగ్ ఆరోప‌ణ‌లు చేశారు.

స‌మంత - నాగ చైతన్య విడాకులకు బీఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కారణమని తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ బుధ‌వారం (అక్టోబర్ 2) షాకింగ్ ఆరోపణలు చేశారు. కేటీఆర్ కార‌ణంగా సమంత మాత్రమే కాకుండా చాలా మంది నటీనటులు తొందరగా పెళ్లి చేసుకుని సినిమాల‌కు దూరంగా వెళ్లార‌ని ఆరోపించాడు. కొండ సురేఖ మాట్లాడుతూ.. "ఆయ‌న (కేటీఆర్) డ్రగ్స్ అల‌వాటు ప‌డ్డాడు. ఆయ‌న తీసుకోవ‌డ‌మే కాకుండా సినిమా వాళ్ల‌కు కూడా అందించాడు. రేవ్ పార్టీలు చేశాడు. వాళ్ల ఫీలింగ్స్ తో ఆడుకుని బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు. మ‌ధ‌మెక్కి వారిని ఇబ్బంది పెట్టింది కేటీఆర్.. ఈ విష‌యం సినిమా ఫీల్డ్ లో అంద‌రికీ తెలుసు.. ఇది బ‌హిరంగ ర‌హ‌స్యం" అని కొండా సురేఖ సంచ‌ల‌న ఆరోప‌ణ‌లు చేశారు.

సమంత-నాగ చైతన్యల విడాకులకు 100 శాతం కేటీఆర్ కారణమని కొండా సురేఖ ఆరోపించారు. స్టార్ కపుల్ విడాకులకు 100 శాతం ఆయ‌నే బాధ్యత వహిస్తార‌న్నారు. ఎన్-కన్వెన్షన్‌ను కూల్చివేయ‌కుండా ఉండేందుకు బదులుగా సమంతను తన వద్దకు పంపాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశార‌నీ, సమంతని తన వద్దకు వెళ్లమని నాగార్జున కోరగా ఆమె వెళ్లేందుకు నిరాకరించిందని కొండ సురేఖ వ్యాఖ్యానించారు. దీని కార‌ణంగా నాగ చైత‌న్య‌-స‌మంత విడాకులు తీసుకున్నార‌ని ఆమె ఆరోపించారు. ఈ రోజు స‌మంత జీవితం అన్యాయం కావ‌డానికి 100 శాతం కేటీఆర్ కార‌ణమ‌ని ఘాటు వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. సినిమా వాళ్ల ఫోన్ ల‌ను ట్యాపింగ్ చేసి, ఆ రికార్డుల‌తో వారిని బెదిరించి చాలా మంది హీరోయిన్ల‌ను లొంగ‌దీసుకున్నాడ‌ని ఆరోపించారు.

Telangana minister #KondaSurekha in a shocking allegation on Wednesday, October 2, stated that #BRS working president #KTR (KT Rama Rao) was the reason behind #Samnatha and #NagaChaitanya’s divorce. pic.twitter.com/i8pwgGYzay