Iran Israel War: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుడ్ల ధరలు ఎంతో తెలుసా? | Eggs, Chicken Price | Asianet Telugu

Iran Israel War: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుడ్ల ధరలు ఎంతో తెలుసా?
మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. Iran – Israel మధ్య పెరుగుతున్న యుద్ధ వాతావరణం, అలాగే United States జోక్యంతో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది.ప్రపంచంలో కీలకమైన సముద్ర మార్గం అయిన Strait of Hormuz ప్రాంతంలో టెన్షన్ పెరగడంతో షిప్పింగ్, అంతర్జాతీయ వ్యాపారంపై ప్రభావం పడింది.దీంతో భారత్ నుంచి మధ్యప్రాచ్య దేశాలకు ఎగుమతి కావాల్సిన గుడ్లు, చికెన్ ఉత్పత్తులు నిలిచిపోయాయి. ఫలితంగా దేశీయ మార్కెట్లో సరఫరా పెరగడంతో గుడ్ల ధరలు భారీగా పడిపోయాయి.
Related Video
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
06:46
Now Playing
03:51
Now Playing
స్పోర్ట్స్
12:20
Now Playing
13:44
Now Playing
03:35
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
02:17
Now Playing
02:11
Now Playing
01:56
Now Playing
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing