Subramania Bharathi Cracks UPSC In First Attempt Without Private Coaching | Asianet News Telugu

Subramania Bharathi Cracks UPSC In First Attempt Without Private Coaching

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 12 2026, 11:33 AM IST
ప్రైవేట్ కోచింగ్ లేకుండానే తొలి ప్రయత్నంలోనే UPSC పరీక్షలో విజయాన్ని సాధించిన సుబ్రమణ్య భారతి అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలిచాడు. కఠినమైన పోటీ మధ్య స్వయంగా చదువుకొని UPSC సాధించడం ఆయన పట్టుదల, కృషి మరియు ఆత్మవిశ్వాసానికి నిదర్శనం. సరైన ప్రణాళికతో చదివితే ఎలాంటి కోచింగ్ లేకపోయినా పెద్ద లక్ష్యాలను చేరుకోవచ్చని ఆయన నిరూపించాడు.

