సమ్మర్ ట్యాన్ తొలగించే సూపర్ ఫేస్ ప్యాక్..!

వేసవి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మీకు నచ్చినా, ఇష్టపడకపోయినా, మీరు ఏదో ఒక పని కోసం ఎండలోకి వెళ్లక తప్పడం లేదు. సూర్యరశ్మి తగలడం వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉండవచ్చు కానీ ఎక్కువసేపు బయట ఉండడం వల్ల అవాంఛిత టాన్ లైన్‌లు ఏర్పడతాయి. అక్కడక్కడ ఆ నల్లటి మచ్చలు, చర్మం రంగు మారడం ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ ట్యాన్ ని సులభంగా తొలగించేందుకు ఇంట్లోనే కొన్ని ఫేస్ ప్యాక్ లు వాడితే సరిపోతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.



1. టొమాటో మాస్క్

టొమాటోలో ఉండే చర్మాన్ని కాంతివంతం చేసే ఏజెంట్లు ట్యాన్ లు తొలగించడానికి సహాయపడతాయి. వాటిని క్రమంగా తొలగించడంలో సహాయపడతాయి. టొమాటో కఠినమైన సూర్య కిరణాలకు గురైన తర్వాత చర్మాన్ని మళ్లీ తాజాగా చేయడానికి సహాయపడుతుంది. టాన్ వచ్చిన ప్రదేశాన్ని తుడి చేసుకొని, ఆ తర్వాత టొమాటో గుజ్జును అప్లై చేయండి. 15 నుంచి 20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.

2. నిమ్మరసం,తేనె

మీరు టాన్ తొలగించడానికి నిమ్మ, తేనెను ఉపయోగించి మాస్క్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. నిమ్మరసం నేచురల్ బ్లీచర్‌గా పనిచేసి శరీరంలోని టాన్డ్ డెడ్ స్కిన్ సెల్స్‌ను తొలగిస్తుంది. తేనె జోడించడం వల్ల ముఖం ఫ్రెష్ గా తయారౌతుంది.



3. అలోవెరా

కలబంద వల్ల కలిగే అనేక ప్రయోజనాల గురించి మనందరికీ తెలుసు. మొక్క చర్మాన్ని డి-టాన్ చేయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. కలబంద ఆకు నుండి కొంత తాజా గుజ్జును పొందండి. దీనిలో కొద్దిగా బాదం నూనె వేసి ప్యాక్ తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ ప్యాక్ ని ముఖానికి అప్లై చేయాలి. ఇది ట్యాన్ ని తొలగిస్తుంది.

4. శెనగ పిండి, పసుపు మాస్క్

మీ శరీరం నుండి టాన్ తొలగించడానికి శెనగపిండి, పసుపు మాస్క్ ఉపయోగించాలి. పసుపు, పాలు, శెనగపిండి, కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ కలపండి. దీన్ని మీ శరీరానికి అప్లై చేసి, కడిగే ముందు సుమారు 20 నిమిషాలు అలాగే ఉండనివ్వండి.





5. వోట్మీల్, మజ్జిగ మాస్క్

ఇక్కడ వోట్మీల్ రంగు మారిన మృత చర్మాన్ని తొలగిస్తుంది. మజ్జిగ ఫ్రెష్ అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఓట్‌మీల్‌ను మజ్జిగలో 5-10 నిమిషాలు నానబెట్టి, ఆ పేస్ట్‌ను మీ ముఖానికి లేదా ఏదైనా ఇతర టాన్ చేసిన శరీర భాగానికి అప్లై చేయండి. ఆ ప్రాంతాన్ని కడగడానికి ముందు స్క్రబ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి.