తలకు హెన్నా ఎందుకు పెట్టుకోవాలి..?

జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు. దాని కోసం మనలో చాలా మంది ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ప్రయత్నాల్లో తలకు హెన్నా పెట్టడం కూడా ఒకటి అని చెప్పొచ్చు. మనలో చాలా మంది హెన్నా ని జుట్టుకు రంగు వేయడానికి చాలా సంవత్సరాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే, ఇది కేవలం హెయిర్ డై మాత్రమే కాదు. హెన్నా అనేది మన జుట్టు ఆరోగ్యానికి గొప్పగా పనిచేస్తుంది. చుండ్రు చికిత్స నుండి జుట్టు పెరుగుదలను మెరుగుపరచడం వరకు, హెన్నా మీ జుట్టుకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మీరు దీన్ని మీ సౌందర్య విధానంలో ఎందుకు భాగం చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం...





జుట్టు పెరుగుదలను మెరుగుపరుస్తుంది

పొడవాటి జుట్టు ఎవరు కోరుకోరు? మనమంతా కావాలనే అనుకుంటాం. అయితే, మీరు పొడవాటి జుట్టును పెంచుకోలేకపోతే, మీరు హెన్నాను ఉపయోగించడం ప్రారంభించాలి. హెన్నాలో సహజసిద్ధమైన గుణాలు ఉన్నాయి, ఇవి జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడతాయి. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించడం వల్ల మీ జుట్టుకు పోషణ లభిస్తుంది. జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది.

జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది

ముఖ్యంగా ఈ వర్షాకాలం, చలికాలంలో మహిళలు ఎదుర్కొనే అత్యంత సాధారణ జుట్టు సమస్యలలో జుట్టు రాలడం ఒకటి. మీరు ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లయితే, మీరు తప్పనిసరిగా హెన్నాను ఉపయోగించడం ప్రారంభించాలి. మీ హెన్నా పేస్ట్‌ను సిద్ధం చేస్తున్నప్పుడు, మీరు దానికి ఆవాల నూనెను జోడించవచ్చు. జుట్టు రాలడానికి ఇదొక గొప్ప ఔషధం. చుండ్రును నివారిస్తుంది

హెన్నా చుండ్రుకు మంచి మందు. ఇది మీ స్కాల్ప్ నుండి జిడ్డు, చుండ్రు , మురికిని తొలగిస్తుంది. మెహెందిని క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించడం వల్ల మీ చుండ్రు సమస్యకు చికిత్స చేయడంలో సహాయపడుతుంది. మళ్లీ చుండ్రు రాకుండా నివారించగలుగుతుంది.



స్కాల్ప్ దురదను నియంత్రిస్తుంది

హెన్నాలో యాంటీ ఫంగల్, యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలు ఉన్నాయి, ఇవి స్కాల్ప్‌ను శాంతపరచి చల్లబరుస్తాయి. దురదను నివారిస్తాయి.అంతేకాదు, హెన్నా మన జుట్టుకు కండీషనర్‌గా పని చేస్తుంది స్ప్లిట్ ఎండ్స్ సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. పొడి జుట్టుకు గ్రేట్

పొడి జుట్టు ఎక్కువగా విరిగిపోతుంది. ఈ పొడిని వదిలించుకోవడానికి హెన్నా మంచి మార్గం. హెన్నా అనేది మీ జుట్టుకు లోతైన పోషణనిచ్చే సహజమైన కండీషనర్, వాటిని మృదువుగా, అందంగా ఉండేలా చేస్తుంది. టీ, నిమ్మరసం, పెరుగుతో తయారుచేసిన హెన్నాను ఉపయోగించడం వల్ల పొడి జుట్టు మీద మ్యాజిక్ లాగా పనిచేస్తుంది.

మీ జుట్టును మందంగా చేస్తుంది

హెన్నాలో టానిన్ ఉంటుంది, ఇది మీ జుట్టును బంధిస్తుంది. మీ జుట్టును బలంగా, ఆరోగ్యంగా చేస్తుంది. హెన్నాను రోజూ ఉపయోగించడం వల్ల ఒత్తైన జుట్టు వస్తుంది. ఆయిల్ స్కాల్ప్ ను నివారిస్తుంది

మనలో చాలా మందికి ఆయిల్ స్కాల్ప్ ఉంటుంది.అలాంటి జుట్టును నిర్వహించడం చాలా కష్టం అవుతుంది. హెన్నా స్కాల్ప్‌పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది స్కాల్ప్ pHని పునరుద్ధరిస్తుంది.

హెల్తీ స్కాల్ప్, హెయిర్

హెన్నాలోని పోషక గుణాలు నిస్తేజంగా , బలహీనమైన జుట్టుకు ఇది గొప్ప పదార్ధంగా చేస్తుంది. హెన్నా సహజంగా మీ జుట్టుకు పోషణనిస్తుంది. వాటిని ఆరోగ్యంగా , అందంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. మీ శిరోజాలను శుభ్రంగా ఉంచుతుంది

మనమందరం మన జుట్టు సమస్యల కోసం వివిధ రకాల జుట్టు ఉత్పత్తులను ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాము. ఇవన్నీ రసాయనాలతో నిండి ఉంటాయి, ఇవి మన తలపై మరింతగా పేరుకుపోతాయి. మన స్కాల్ప్ , ట్రెస్‌లను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. హెన్నా ఈ మురికిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ శిరోజాలను శుభ్రంగా , ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.