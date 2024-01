వాషింగ్ మెషిన్ వాడుతున్నారా? ఈ తప్పులు చేయకండి..!

ఎంత ఎక్కువ డిటర్జెంట్ ఉపయోగిస్తే, ఫాబ్రిక్ దెబ్బతినే ప్రమాదం , మరకలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. డిటర్జెంట్ మెషిన్‌లో ఇరుక్కుపోయి, మెషిన్ దెబ్బతింటుంది.



Even the washing machine gets dirty…

ఈరోజుల్లో వాషింగ్ మెషిన్ లేని ఇల్లు ఉండటం లేదు. ఇదొక నిత్యవసర వస్తువుగా మారిపోయింది. అయితే.. ఈ వాషింగ్ మెషిన్ ని అందరూ సరిగా వినియోగించరట. చాలా తప్పులు చేస్తున్నారట. మరి ఆ పొరపాట్లు ఏంటో మనం ఈ రోజు తెలుసుకుందాం..

వాషింగ్ మెషీన్‌లో దుస్తులు ఉతికేటప్పుడు మీరు కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తూ ఉండవచ్చు. అయితే ఇక నుంచి కింద తెలిపిన విషయాలపై శ్రద్ధ పెడితే అన్ని సమస్యలూ పరిష్కారమవుతాయి.





చాలా బ్లీచ్: బ్లీచ్ బట్టలు తక్కువ మన్నికగా చేస్తుంది. కాబట్టి వీలైనంత తక్కువ బ్లీచ్ వాడటం మంచిది. బట్టలు తెల్లగా చేయడానికి, మొదట మీ అమ్మమ్మ నుండి ఈ సలహాను అనుసరించండి: నిమ్మకాయ కొన్ని చుక్కలతో పెద్ద సాస్ పాన్లో బట్టలు ఉడకబెట్టండి. ఇది బట్టలు శుభ్రం చేస్తుంది.



ఎక్కువ డిటర్జెంట్ ఉపయోగించడం: మీరు ఎక్కువ డిటర్జెంట్ ఉపయోగిస్తే, మీ లాండ్రీ సరిగ్గా శుభ్రం చేయబడుతుందనేది అపోహ. ఎంత ఎక్కువ డిటర్జెంట్ ఉపయోగిస్తే, ఫాబ్రిక్ దెబ్బతినే ప్రమాదం , మరకలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. డిటర్జెంట్ మెషిన్‌లో ఇరుక్కుపోయి, మెషిన్ దెబ్బతింటుంది.





మెషీన్‌ను పూర్తిగా లోడ్ చేయండి: మెషీన్‌ను ఎప్పుడూ ఓవర్‌ఫిల్ చేయవద్దు. తక్కువ మంచి, తక్కువ నీరు , డిటర్జెంట్ అలాగే తక్కువ దుస్తులు ఉపయోగించండి. ఇలా చేయడం వల్ల దుస్తులు త్వరగా క్లీన్ అవుతాయి.



వాషింగ్ మెషీన్‌ను శుభ్రం చేయకపోవడం: చాలా మంది ఈ పొరపాటు చేస్తారు, కానీ మీరు మీ వాషింగ్ మెషీన్‌ను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయకపోతే, మీ లాండ్రీ ఎలా శుభ్రంగా ఉంటుంది? కాబట్టి యంత్రాన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలి. అందులో రెండు గ్లాసుల వైట్ వెనిగర్ పోసి అధిక ఉష్ణోగ్రతకు మార్చండి. తర్వాత నీటిని బయటకు వదలాలి.

ఖరీదైన ఉత్పత్తుల వాడకం: మనం ఉపయోగించే అన్ని ఉత్పత్తులు ధరను పెంచుతాయి. బదులుగా మీరు తక్కువ ధరకే అన్నీ చేయవచ్చు. ఉప్పు దుస్తులకు రంగును జోడిస్తుంది, సున్నం జిడ్డు మరకలను తొలగిస్తుంది నిమ్మరసం సుగంధాన్ని , మృదువుగా చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు.



అన్ని రంగుల దుస్తులను ఒకదానితో ఒకటి ఉంచవద్దు: కొత్త బట్టలతో ముఖ్యంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎందుకంటే అవి మరకకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి తర్వాత పశ్చాత్తాప పడకుండా ఉండేందుకు ముదురు రంగు దుస్తులు, లేత రంగు దుస్తులు విడివిడిగా ఉతకాలి.

washing machine



దుస్తులను మెషిన్‌లో వదిలేయడం: దుస్తులను ఉతికిన తర్వాత కూడా వాటిని మెషిన్‌లో ఉంచితే బ్యాక్టీరియా వేగంగా వృద్ధి చెంది దుర్వాసన వచ్చేలా చేస్తుంది. మళ్లీ ఉతకాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి.. అయిపోగానే వెంటనే బయటకు తీసేయాలి.