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- Recharge Plan : కేవలం రూ.200 రీచార్జ్ తో 30GB డేటా, 15 ఓటీటీల సబ్స్క్రిప్షన్.. ఇదికదా బంపరాఫర్ అంటే
Recharge Plan : కేవలం రూ.200 రీచార్జ్ తో 30GB డేటా, 15 ఓటీటీల సబ్స్క్రిప్షన్.. ఇదికదా బంపరాఫర్ అంటే
తక్కువ ధరకే ఎక్కువ డేటా, నాన్ స్టాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకునే వారికి రిలయన్స్ జియో అదిరిపోయే ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది. రూ.200 రీఛార్జ్తో నెలంతా ఎంజాయ్ చేసే ఆఫర్ ఇది. ఇక్కడ ఈ ఆఫర్ ఫుల్ డిటెయిల్స్ తెలుసుకొండి.
జియో రూ.200 ప్లాన్ బెనిఫిట్స్
తక్కువ ధరలో ఎక్కువ డేటా, ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే రిలయన్స్ జియో అందిస్తున్న రూ.200 ప్లాన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ రీచార్జ్ ప్లాన్ 28 రోజుల వాలిడిటీతో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మొత్తం 30GB హై-స్పీడ్ డేటా వాడుకోవచ్చు. 30GB డేటా అయిపోయాక ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ 64Kbpsకి పడిపోతుంది.
అయితే ఇది కేవలం డేటా ప్లాన్ మాత్రమే… అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్, ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్ సదుపాయం లేదు. కేవలం డేటా, ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకునే వారికే ఈ రీచార్జ్ ప్లాన్ సూట్ అవుతుంది.
ఫ్రీగా 15 ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్
ఈ డేటా రీచార్జ్ ప్లాన్లో ఓటీటీ బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి… ఇదే ఇందులో హైలైట్. యూట్యూబ్ ప్రీమియం, ప్రైమ్ వీడియో మొబైల్, జియోహాట్స్టార్, సోనీ లివ్, జీ5, లయన్స్గేట్ ప్లే, డిస్కవరీ+, సన్ నెక్స్ట్, కంచా లంకా, ఈటీవీ విన్, చౌపల్, హోయ్చోయ్, ఫ్యాన్కోడ్, టైమ్స్ ప్లే, తారంగ్ ప్లస్ వంటి 15 ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ యాక్సెస్ లభిస్తుంది. అంతేకాదు జియో టీవీ ద్వారా 1000కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్స్ ఫ్రీగా చూడొచ్చు. అయితే ఈ ఆఫర్లో స్పోర్ట్స్ ఛానెల్స్ లేవు… కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్, న్యూస్ ఛానల్స్ చూడవచ్చు.
సినిమా టికెట్లపై డిస్కౌంట్
రూ.200 ప్లాన్ రీచార్జ్ బెనిఫిట్స్ ఇక్కడితో ఆగలేదు. ఈ ప్లాన్తో సినిమా టికెట్లపైనా తగ్గింపు పొందవచ్చు.. దేశవ్యాప్తంగా సినీపొలిస్ మల్టీప్లెక్స్ లో సినిమా టికెట్లపై గరిష్ఠంగా రూ.150 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్ కోసం కనీసం రూ.550 విలువైన రెండు టికెట్లు బుక్ చేయాలి. థియేటర్ లో ఫుడ్, కూల్ డ్రింక్స్పై కూడా 10 శాతం తగ్గింపు ఉంటుంది. అయితే మంగళవారం రోజు ఈ ఆఫర్ వర్తించదు.
అన్ లిమిటెడ్ 5జీ సదుపాయం కూడా..
ఈ రూ.200 రీచార్జ్ ప్లాన్లో ట్రూ 5జీ సదుపాయం కూడా ఉంది. కానీ అన్లిమిటెడ్ 5జీ డేటా పొందాలంటే కొన్ని షరతులున్నాయి. యూజర్ వద్ద రోజుకు 1GB లేదా 1.5GB డేటా ఇచ్చే బేస్ ప్లాన్ యాక్టివ్గా ఉండాలి. దాంతో పాటు 5జీ సపోర్ట్ చేసే స్మార్ట్ఫోన్, జియో ట్రూ 5జీ సర్వీస్ అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతంలో ఉండటం తప్పనిసరి. ఈ నిబంధనలన్నీ పాటిస్తేనే అన్లిమిటెడ్ 5జీ డేటా వాడుకోగలరు.