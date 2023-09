ఎక్కువ క్రమశిక్షణతో పిల్లలను పెంచితే ఏం జరుగుతుంది..?

చిన్ననాటి అనుభవాలు , పెరుగుతున్న వాతావరణం నుండి చాలా స్వభావాలు, గుణాలు ఏర్పడతాయని అంటారు. తల్లిదండ్రుల వైఖరి, జీవనశైలి కూడా పిల్లలపై చాలా ప్రభావం చూపుతుంది.



ఒక మనిషి ఎలాంటి ప్రవర్తనను కలిగి ఉన్నాడు అనేది వారి బాల్యం పై ఆధారపడి ఉంటుంది.చిన్ననాటి అనుభవాలు కూడా మానసిక స్థితిని రూపొందించడంలో పాత్ర పోషిస్తాయి. చిన్ననాటి అనుభవాలు , పెరుగుతున్న వాతావరణం నుండి చాలా స్వభావాలు, గుణాలు ఏర్పడతాయని అంటారు. తల్లిదండ్రుల వైఖరి, జీవనశైలి కూడా పిల్లలపై చాలా ప్రభావం చూపుతుంది. బాల్యం లో పేదరికం లో పెరిగిన పిల్లలను వారి మానసిక స్థితిని ప్రభావితం చేస్తుంది. పెద్దయ్యాక ఆర్థిక సౌకర్యాలు ఉన్నా అనేక సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు. అలాగే, మితిమీరిన కఠినమైన వాతావరణంలో పెరిగిన పిల్లల మనస్తత్వం భిన్నంగా ఏర్పడుతుంది. పిల్లలను క్రమశిక్షణతో పెంచాలనేది కొందరి వైఖరి. అయితే క్రమశిక్షణ మితిమీరినా ప్రమాదం తప్పదు. మితిమీరిన క్రమశిక్షణతో కూడిన వాతావరణంలో పెరిగే పిల్లలు అనేక రకాల సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. దీంతో పాటు కొన్ని మంచి లక్షణాలు కూడా వారిలో వృద్ధి చెందుతాయి.

తల్లిదండ్రులు కట్టుదిట్టమైన వాతావరణంలో పిల్లలను పెంచితే వారిలో స్వేచ్ఛా ఆలోచన, జీవితం పట్ల ఉత్సుకత పెరుగుతాయి. ప్రవర్తనపై నియంత్రణ, నొప్పి, నిరాశను నియంత్రించే సామర్థ్యం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అటువంటి పిల్లలు బాహ్య పరిస్థితులకు విరుద్ధంగా అంతర్గత ప్రేరణను అనుసరించడం ద్వారా ప్రత్యేక మార్గాన్ని అనుసరించే అవకాశం ఉంది. ఫలానా పాయింట్ తర్వాత సిక్కాపట్టే చురుగ్గా మారి అద్భుతాలు సాధిస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. పిల్లలపై క్రమశిక్షణ తల్లిదండ్రుల ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపించే అవకాశం కూడా ఉంటుందట.



• నిర్ణయం తీసుకోవడంలో సమస్య

మితిమీరిన క్రమశిక్షణ కలిగిన తల్లిదండ్రులతో పెరిగే పిల్లలు పెద్దయ్యాక స్వీయ నియంత్రణ, నిర్ణయం తీసుకోవడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. వారి స్వంత నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలో వారికి తెలియదు. తల్లిదండ్రులకు ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా వాటిని ఎదుర్కోవడమే వారి లక్ష్యం. అందువల్ల, కొన్ని భావాలను ఎలా నియంత్రించాలో వారికి తెలియదు.

How to discipline a one year old



• ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాటాన్ని పూర్తి చేసే క్రమశిక్షణతో కూడిన వాతావరణాన్ని సృష్టించడం భిన్నంగా ఉంటుంది. అయితే, ఆ క్రమశిక్షణ కఠినంగా ఉంటే, దానిని నియంత్రించడం పిల్లలపై చాలా ప్రభావం చూపుతుంది. అలాంటి పిల్లలకు 'తాము సరిపోలేదు' అనే బలమైన భావన ఉంటుంది. •

పిల్లలు తమకు అనిపించిన, చూసే వాటిని ప్రతిబింబిస్తారు. మితిమీరిన క్రమశిక్షణగల వాతావరణంలో పెరిగిన పిల్లలు ఎవరితోనూ స్వేచ్ఛగా సాంఘికం చేయని అలవాటును పెంచుకోవచ్చు. వారు క్రమశిక్షణతో తమ గురించి ఆలోచించగలరు. వారు తమ చిన్న తప్పులను క్షమించకుండా హింసను అనుభవించవచ్చు.



cultivating discipline in children



వారు స్వచ్ఛందంగా ఏమీ చేయలేకపోవచ్చు. సంబంధాలు, కట్టుబాట్లను విశ్వసించకపోవచ్చు. వారు చాలా క్రమశిక్షణ లేని వాతావరణంలో కష్టపడతారు. వారు క్రమశిక్షణతో కూడిన వాతావరణంలో సౌకర్యవంతంగా ఉంటారు. • జీవితం పట్ల నిష్క్రియ వైఖరి

బాల్యంలో ఏమి చేయాలో, ఏమి చేయకూడదో ఖచ్చితంగా ఉండటం వల్ల ఇంటి నుండి దూరంగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఆ వాతావరణం నుండి దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఏమి చేయాలో తెలియని నిష్క్రియాత్మక వైఖరికి దారి తీస్తుంది. • కోపం, డిప్రెషన్

మితిమీరిన క్రమశిక్షణ, కఠినమైన నియమాలు పిల్లలలో విలువలేని లోతైన భావాలకు దారితీస్తాయి. అందువల్ల ఇలాంటి పిల్లల్లో కోపం, డిప్రెషన్ ఫీలింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.