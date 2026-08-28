Face pack: రాత్రి పచ్చి పసుపుతో ఈ ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుంటే చాలు ఉదయానికల్లా ముఖం మెరిసిపోతుంది
Face pack: ఇంట్లో ఉన్న పచ్చి పసుపు పొడిని వాడడం ద్వారా ముఖాన్ని మెరిపించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ‘కోరా టర్మరిక్ ఫేస్ ప్యాక్’ వైరల్ అవుతోంది. ఇది ఎలా వేసుకోవాలో తెలుసుకోండి.
పసుపుతో ఫేస్ ప్యాక్
పచ్చి పసుపును పూర్వం నుంచి అందం కోసం వాడుతున్నారు. ముఖాన్ని రాసుకుంటే చాలు పసుపు రంగులో ముఖం మెరిసిపోతుంది. రకరకాల ఇంటి చిట్కాలు, సహజసిద్ధమైన ఫేస్ ప్యాక్లు ఇంటర్నెట్లో క్షణాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లోనే అతి తక్కువ ఖర్చుతో చర్మానికి సహజసిద్ధమైన కాంతిని అందిస్తుందంటూ ‘కోరా టర్మరిక్ DIY ఫేస్ మాస్క్’ వైరల్ అవుతోంది. సహజంగా మన వంటింట్లో లభించే సాధారణ పసుపును డ్రై రోస్ట్ చేసి, దాంతో తయారుచేసే ఈ ఫేస్ ప్యాక్ చర్మానికి మెరుపునిస్తుందని ఎంతో మంది చెబుతున్నారు. దీన్ని ఎలా వేయాలో తెలుసుకోండి.
ఫేస్ ప్యాక్ తయారీ
ఈ ఫేస్ ప్యకా్ తయారీ ఎంతో సులభంగా ఉంటుంది. దీని కోసం కేవలం ఒక టీస్పూన్ పసుపు, ఒక టీస్పూన్ తేనె, కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ సరిపోతాయి. ముందుగా పసుపును తక్కువ మంటపై కాసేపు డ్రై రోస్ట్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అందులో తేనె, పేస్ట్లాగా మారేందుకు తగినంత రోజ్ వాటర్ కలిపితే ఈ ఫేస్ మాస్క్ సిద్ధమవుతుంది. ముఖాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కున్న తర్వాత కళ్లు, పెదవులను వదిలి మిగతా ముఖమంతా ఈ మిశ్రమాన్ని పలుచగా పూయాలి. సుమార పావుగంట సేపు ఉంచి, ఆపై గోరువెచ్చని నీటితో కడిగేస్తే సరిపోతుంది. పసుపులోని శక్తివంతమైన కుర్కుమిన్ యాంటీఆక్సిడెంట్గా పనిచేసి చర్మ కణాలను కాపాడుతుంది. తేనెలోని మాయిశ్చరైజింగ్ గుణాలు చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంతో పాటు పసుపులోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు చర్మంపై ఎరుపుదనం, మంటను తగ్గించి తక్షణ మెరుపును అందిస్తాయి.
వీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి
అయితే ఈ ప్యాక్ అందరికీ పడాలని లేదు. ఇందులో ఉండేవి అన్నీ సహజ పదార్థాలే అయినప్పటికీ సున్నితమైన చర్మం కలిగిన వారికి, ఎగ్జిమా సమస్యలు ఉన్నవారికి పసుపు సరిపడకపోవచ్చు. అందుకే ముఖానికి అప్లై చేయడానికి ముందే చేతిపై ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. మీకు దురద, మంట లేదా అసౌకర్యం అనిపిస్తే వెంటనే నీటితో కడిగేయాలి. అలాగే చర్మంపై గాయాలు ఉన్నప్పుడు, లేదా ఎక్స్ఫోలియేట్ చేసిన వెంటనే ఈ మాస్క్ను ఉపయోగించకూడదు. ఈ ప్యాక్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాత్రంతా ముఖంపై ఉంచకూడదని, పసుపు మరకలు పడకుండా జాగ్రత్త పడాలని సౌందర్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరైన పద్ధతిలో వాడితే మాత్రం తక్కువ ఖర్చుతో ముఖానికి మంచి గ్లో పొందవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.