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- Sivakarthikeyan: భార్యతో రొమాంటిక్ గా శివకార్తికేయన్ పెళ్లి రోజు సెలెబ్రేషన్స్.. వైరల్ ఫోటోస్
Sivakarthikeyan: భార్యతో రొమాంటిక్ గా శివకార్తికేయన్ పెళ్లి రోజు సెలెబ్రేషన్స్.. వైరల్ ఫోటోస్
తమిళ స్టార్ హీరో శివకార్తికేయన్ తన భార్య ఆర్తితో కలిసి పెళ్లిరోజును సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా తీసిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
శివకార్తికేయన్ - ఆర్తి జోడి
శివకార్తికేయన్, ఆర్తి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. బంధువుల అమ్మాయి అయిన ఆర్తితో పరిచయం ప్రేమగా మారింది. ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో వీరి వివాహం జరిగింది. తన సినీ ప్రయాణంలో కుటుంబం సపోర్ట్ ఎంతో ఉందని శివకార్తికేయన్ చాలాసార్లు చెప్పాడు. ఈ దంపతులకు ప్రస్తుతం ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.
ఖాళీ సమయంలో కుటుంబంతో..
షూటింగ్స్, సినిమా పనుల మధ్య దొరికిన ఖాళీ సమయాన్ని శివకార్తికేయన్ కుటుంబంతోనే గడుపుతాడు. అప్పుడప్పుడు ఫ్యామిలీతో ఉన్న అందమైన క్షణాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటాడు. సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితంపై రూమర్స్ రావడం సహజం. కానీ, శివకార్తికేయన్, ఆర్తి జంట వాటిని పట్టించుకోకుండా తమ ఫ్యామిలీ లైఫ్ను ప్రశాంతంగా గడుపుతున్నారు.
16వ వివాహ వార్షికోత్సవం
శివకార్తికేయన్ సక్సెస్ఫుల్ కెరీర్ వెనుక ఆర్తి సపోర్ట్ ఎంతో ఉంది. ఆర్తి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెద్దగా యాక్టివ్గా ఉండదు, కానీ ఆమె ఫోటోలు పెట్టినప్పుడల్లా అవి ట్రెండ్ అవుతాయి. ఈ రోజు ఈ జంట తమ 16వ వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఒకరికొకరు ముద్దులు పెట్టుకుంటూ తమ ప్రేమను పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలను ఆర్తి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో పోస్ట్ చేయగా, అవి ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
శివకార్తికేయన్ నెక్స్ట్ మూవీ
ఇదిలా ఉండగా, శివకార్తికేయన్ తన తర్వాతి సినిమాలపై దృష్టి పెట్టాడు. ప్రస్తుతం అతను 'సెయోన్' అనే సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. 'తాయ్ కిళవి' సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన శివకుమార్ మురుగేశన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కమల్ హాసన్కు చెందిన రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రానికి సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.
'అమరన్' సినిమా విజయం తర్వాత రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థతో శివకార్తికేయన్ మళ్లీ జతకట్టడంతో 'సెయోన్' సినిమాపై అభిమానుల్లో అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. కొత్త కథాంశం, గ్రామీణ నేపథ్యంలో శివకార్తికేయన్ను చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.