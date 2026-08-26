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- Makutam OTT: థియేటర్లలో ఫ్లాప్ అయిన విశాల్ 'మకుటం'.. నెలరోజుల్లోపే ఓటీటీలోకి, ఎప్పటి నుంచి అంటే
Makutam OTT: థియేటర్లలో ఫ్లాప్ అయిన విశాల్ 'మకుటం'.. నెలరోజుల్లోపే ఓటీటీలోకి, ఎప్పటి నుంచి అంటే
హీరో విశాల్ స్వీయ దర్శకత్వంలో నటించి, తెరకెక్కించిన 'మకుటం' సినిమా థియేటర్లలో ఆశించిన విజయం సాధించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఓటీటీలో ఎప్పుడు విడుదల కానుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Makutam OTT Release
యాక్షన్ హీరోగా విశాల్ తనకంటూ ఓ ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. 'తిమిరు', 'సండక్కోళి', 'తుప్పరివాలన్', 'ఇరుంబుతిరై' లాంటి ఎన్నో సినిమాలతో కమర్షియల్ హీరోగా తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో, నటనతో పాటు తొలిసారిగా దర్శకత్వ బాధ్యతలు చేపట్టి విశాల్ రూపొందించిన చిత్రమే 'మకుటం'. ఈ సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచే విశాల్ అభిమానుల్లో అంచనాలు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో ఆయన ద్విపాత్రాభినయం చేయడం మరింత ఆసక్తిని పెంచింది.
గత ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో విడుదలైన 'మకుటం' చిత్రంలో విశాల్తో పాటు అంజలి, తుషార విజయన్, జాన్ విజయ్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. విడుదల తర్వాత ఈ సినిమాకు అనుకున్న స్థాయిలో స్పందన రాలేదు. ముఖ్యంగా సినిమా నిడివి, వివిధ కాలాల్లో సాగే కథ, కొన్నిచోట్ల నెమ్మదిగా సాగే స్క్రీన్ప్లే వంటివి విమర్శలకు గురయ్యాయి. సుమారు 3 గంటల 5 నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ కథను ఇంకా క్లుప్తంగా, వేగంగా చెప్పి ఉండవచ్చని అభిమానులు, విమర్శకులు అభిప్రాయపడ్డారు.
థియేటర్లలో ఫ్లాప్
సినిమాపై ఉన్న అంచనాలతో పోలిస్తే, 'మకుటం' ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని బాక్సాఫీస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తొలిరోజు భారతదేశంలో సుమారు రూ.60 లక్షల వసూళ్లు మాత్రమే వచ్చాయట. ఆ తర్వాత రోజుల్లో కూడా వసూళ్లలో పెద్దగా పురోగతి లేకపోవడంతో, విడుదలైన వారంలోనే ఈ సినిమాకు థియేటర్ల సంఖ్యను తగ్గించేశారు.
ఇంటర్నెట్లో చక్కర్లు కొడుతున్న కొన్ని బాక్సాఫీస్ అంచనాల ప్రకారం, రెండు వారాల థియేట్రికల్ రన్ ముగిసేసరికి 'మకుటం' ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.3 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఇప్పటివరకు ఫైనల్ కలెక్షన్లపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.
విశాల్ తొలిసారిగా దర్శకుడిగా..
విశాల్ యాక్షన్ సినిమాలకు సాధారణంగా మంచి ఓపెనింగ్స్ వస్తుంటాయి. ఆ లెక్కన 'మకుటం' సినిమాకు థియేటర్లలో వచ్చిన పేలవమైన స్పందన ఆయన అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది.
అదీగాక, విశాల్ తొలిసారిగా దర్శకుడిగా పరిచయమైన సినిమా కావడంతో, ఈ సినిమా ఫలితం వారు ఊహించినట్లుగా రాలేదు. తొలి సినిమాలోనే భిన్నమైన కథాంశాన్ని ఎంచుకున్న విశాల్, ఆ కథను మరింత పకడ్బందీ స్క్రీన్ప్లేతో తెరకెక్కించి ఉంటే సినిమా ప్రభావం ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేదని చాలామంది విమర్శకుల అభిప్రాయం.
'మకుటం' ఓటీటీ విడుదల
ఇదిలా ఉంటే, 'మకుటం' సినిమా ఓటీటీ విడుదలపై నెట్టింట ఓ వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. దాని ప్రకారం, ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 11న ఓటీటీలో విడుదల అవుతుందని చెబుతున్నారు. జీ5 (Zee5) ప్లాట్ఫామ్లో సినిమా స్ట్రీమింగ్ కావచ్చని సమాచారం. కానీ, ఓటీటీ విడుదల తేదీపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అందువల్ల, విశాల్ అభిమానులు నిర్మాణ సంస్థ నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. త్వరలోనే దీనిపై ఒక అప్డేట్ రావచ్చని భావిస్తున్నారు.