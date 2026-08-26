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- Toxic Collections: బాక్సాఫీస్ వద్ద `టాక్సిక్` సునామీ.. యశ్ దెబ్బకి మొదటి రోజే రికార్డులు బ్రేక్
Toxic Collections: బాక్సాఫీస్ వద్ద `టాక్సిక్` సునామీ.. యశ్ దెబ్బకి మొదటి రోజే రికార్డులు బ్రేక్
Toxic Collections: యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్' సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లోనే రూ.64 కోట్లు రాబట్టింది. దీంతో ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలిరోజే రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరడం ఖాయమని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
టాక్సిక్ మొదటి రోజు కలెక్షన్ల ప్రిడిక్షన్
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వారి నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ చిత్రంలో నయనతార, కియారా అద్వానీ, తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్ వంటి స్టార్ హీరోయిన్లు నటించారు. ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉండటంతో, చాలా చోట్ల తెల్లవారుజాము నుంచే స్పెషల్ షోలు వేశారు. అభిమానులు థియేటర్ల వైపు పరుగులు తీయడంతో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ‘టాక్సిక్’ భారతీయ సినిమాలో ఓ భారీ ప్రాజెక్ట్గా నిలిచింది.
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ లో రికార్డు
బాక్సాఫీస్ లెక్కలను ట్రాక్ చేసే సాక్నిల్క్ (Sacnilk) ప్రకారం, ‘టాక్సిక్’ సినిమాకు ఇండియాలో రిలీజ్కు ముందే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారా సుమారు రూ.64.85 కోట్ల గ్రాస్ వసూలైంది. అలాగే, ఒక్క బుక్ మై షో ప్లాట్ఫామ్లోనే 7 లక్షలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయని సమాచారం. ఈ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ స్పీడ్ చూసి, ‘జవాన్’, ‘కల్కి 2898 ఏడీ’ వంటి పెద్ద సినిమాల రికార్డులతో పోలుస్తున్నారు. దీంతో మొదటి రోజు కలెక్షన్లపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
భారీ స్థాయిలో రిలీజ్
కర్ణాటకలో ‘టాక్సిక్’ సినిమాకు బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంది. రాష్ట్రంలోని చాలా థియేటర్లలో ఈ సినిమాను ప్రదర్శిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఈ సినిమా రిలీజ్ వల్ల చాలాకాలంగా మూతపడిన కొన్ని థియేటర్లు కూడా మళ్లీ తెరుచుకున్నాయని టాక్. హిందీ మాట్లాడే ఉత్తర భారత మార్కెట్లో కూడా సినిమాకు మంచి ఓపెనింగ్ వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అక్కడ తొలిరోజే రూ.30 నుంచి రూ.40 కోట్ల వరకు వసూలు చేసే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోనూ ‘టాక్సిక్’ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ముఖ్యంగా ‘కేజీఎఫ్ 2’ అడ్వాన్స్ బుకింగ్ రికార్డును ఈ సినిమా దాటేసిందని వార్తలు వస్తున్నాయి. విదేశాల్లోనూ యశ్ సినిమాకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్లో 400కు పైగా స్క్రీన్లలో ఈ సినిమా రిలీజైంది. ఒక కన్నడ సినిమా ఇన్ని స్క్రీన్లలో రిలీజ్ అవ్వడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ ఘనతను ‘టాక్సిక్’ సాధించింది.
టాక్సిక్ మొదటి రోజు కలెక్షన్లు
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్, థియేటర్ల సంఖ్య, అభిమానుల రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే.. ‘టాక్సిక్’ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలిరోజే రూ.100 కోట్ల నుంచి రూ.130 కోట్ల వరకు వసూలు చేస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ‘టాక్సిక్’ను నిర్మించిన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ గతంలో విజయ్ హీరోగా ‘జనగణన్’ అనే సినిమాను నిర్మించింది. ఆ సినిమా మొదటి రోజు రూ.80 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇప్పుడు ‘టాక్సిక్’ ఆ రికార్డును అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారానే బద్దలు కొట్టింది.
ఇటీవల హైదరాబాద్లోని మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో యశ్ మాట్లాడుతూ.. ‘టాక్సిక్’ రొటీన్ గ్యాంగ్స్టర్ సినిమా కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ సినిమా కథ చాలా ధైర్యంగా, విభిన్నంగా ఉంటుందని, మనుషుల మనస్తత్వాలు, సంబంధాల్లోని చీకటి కోణాలు, జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యల చుట్టూ తిరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు. మొత్తంగా టాక్సిక్ మూవీ మొదటి రోజు ఊహించని కలెక్షన్లని సాధించబోతుందని చెప్పొచ్చు.
టాక్సిక్కి డిజాస్టర్ టాక్
భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన మూవీ కావడంతో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ బాగా ఉండటంతో మొదటి రోజు సత్తా చాటబోతుందీ మూవీ. కానీ ఆడియెన్స్ నుంచి మాత్రం పూర్తిగా నెగటివ్ టాక్ని తెచ్చుకుంటోంది. ఇంకా చెప్పాలంటే తొలి ఆటతోనే డిజాస్టర్ అంటున్నారు. మూడు గంటల టార్చర్ అంటున్నారు. సినిమా మొత్తం సిగరేట్, మందు, అమ్మాయిలు, చంపుకోవడమే ఉందని, అంతకు మించి సినిమాలో ఏం లేదని కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఎమోషన్స్ పండలేదని, కథ, కథనం ఆకట్టుకునేలా, అర్థమే కావడం లేదని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా భారీ ఖర్చుతో డిజాస్టర్ మూవీని తీశారని చెబుతున్నారు. మరి ఈ టాక్ని దాటుకొని మూవీ నిలబడుతుంది, అడ్రస్ లేకుండా పోతుందా అనేది చూడాలి.