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- Suhana Khan: వామ్మో.. సుహానా ఖాన్ డ్రెస్సుల ధరలు తెలిస్తే షాకవ్వాల్సిందే.. లక్షల్లో కాస్ట్!
Suhana Khan: వామ్మో.. సుహానా ఖాన్ డ్రెస్సుల ధరలు తెలిస్తే షాకవ్వాల్సిందే.. లక్షల్లో కాస్ట్!
సుహానా ఖాన్ తన లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ లుక్స్తో ఫ్యాన్స్ను ఫిదా చేసింది. ఒకే ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టులో రెండు డిఫరెంట్ లుక్స్లో కనిపించింది. ఒకటి అద్భుతమైన అలెక్స్ పెర్రీ గౌన్ కాగా, మరొకటి ప్లేఫుల్ వెర్సాచె మినీ డ్రెస్.
Suhana Khan
ఫ్యాషన్ విషయంలో అందరినీ ఎట్రాక్ట్ చేయడం సుహానా ఖాన్కు బాగా తెలుసు. ఆమె లేటెస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ఇదే విషయాన్ని ప్రూవ్ చేస్తోంది.
ఓ గ్లామరస్ కార్టియర్ ఈవెంట్ గ్లింప్సెస్ను ఆమె షేర్ చేసింది. ఇందులో అందమైన వాటర్ఫ్రంట్ వ్యూస్, సన్సెట్స్, వెన్నెల రాత్రి మూమెంట్స్తో పాటు కొన్ని పిల్లుల ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి. 'కార్టియర్ నన్ను క్యాట్ పర్సన్గా మార్చేసింది' అనే క్యాప్షన్తో ఈ ఫోటోలను పోస్ట్ చేసింది.
అయితే, అందరి దృష్టినీ ఆమె వార్డ్రోబ్ ఆకర్షించింది.
తొలి లుక్లో, సుహానా అలెక్స్ పెర్రీ డిజైన్ చేసిన స్టన్నింగ్ ప్లమ్ కలర్ స్ట్రాప్లెస్ డ్రెస్లో మెరిసింది. ఈ ఔట్ఫిట్ ధర సుమారు ₹2,14,532 అని సమాచారం. ఇందులో కార్సెట్-స్టైల్ బాడీస్, పొడవైన సిల్హౌట్ ఉన్నాయి.
ఆ డీప్ ప్లమ్ కలర్ ఆ డ్రెస్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణ తెచ్చింది. రెగ్యులర్గా వేసుకునే బ్లాక్ ఈవెనింగ్ గౌన్కు బదులుగా, సుహానా ఈ రిచ్ కలర్ను ఎంచుకుంది. ఇది చాలా ఎలిగెంట్గా, బోల్డ్గా, రిఫ్రెషింగ్గా అనిపించింది.
ఈ డ్రెస్కు పెద్దగా స్టైలింగ్ అవసరం రాలేదు. దాని షార్ప్ టెయిలరింగ్, ఫిట్టింగే మంచి ఫ్యాషన్ మూమెంట్ను క్రియేట్ చేశాయి.
లక్షల్లో ఒక్కో డ్రెస్సు
ప్లమ్ డ్రెస్ మూడ్ సెట్ చేయగా, సుహానా ధరించిన కార్టియర్ జ్యువెలరీ అసలైన వావ్ ఫ్యాక్టర్ను జోడించింది.
ఆమె తన ఇన్స్టా క్యాప్షన్కు తగ్గట్టుగా, పిల్లి ఆకారంలో ఉన్న డిజైన్తో మెరిసిపోతున్న డైమండ్ నెక్లెస్ను ధరించింది. ఈ నెక్లెస్ డ్రెస్ ఎలిగెన్స్ను దెబ్బతీయకుండా, లుక్కే హైలైట్గా నిలిచింది.
స్టైలింగ్ చాలా సింపుల్గా, నీట్గా ఉంచారు. సుహానా తన జుట్టును సాఫ్ట్ వేవ్స్లో వదిలేసింది. డిఫైన్డ్ బ్రోస్, వార్మ్-టోన్డ్ మేకప్, సింపుల్ లిప్ షేడ్తో లుక్ను పూర్తి చేసింది.
అమీ పటేల్ స్టైల్ చేసిన ఈ మొత్తం లుక్ చాలా జాగ్రత్తగా డిజైన్ చేసినట్టు అనిపించినా, ఓవర్గా అనిపించలేదు.
అందుకే ఈ కాంబినేషన్ అంత బాగా వర్కవుట్ అయింది. డ్రెస్ డ్రామాను తెస్తే, జ్యువెలరీ మెరుపును జోడించింది. బ్యూటీ లుక్ అంతా ఫ్రెష్గా, ఎఫర్ట్లెస్గా కనిపించేలా చేసింది.
ఆ తర్వాత ₹6.6 లక్షల వెర్సాచె మినీ డ్రెస్లో..
ఈ రెండో లుక్ పూర్తిగా భిన్నమైన మూడ్లో ఉంది.
ప్లమ్ గౌన్ గ్లామర్ నుంచి బయటకొచ్చి, వెర్సాచె బ్రాండ్కు చెందిన లేస్-ట్రిమ్ సిల్క్ శాటిన్ మినీ డ్రెస్ను సుహానా ధరించింది. ఈ డ్రెస్ ధర సుమారు ₹6,60,700 అని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి.
దాని శాటిన్ ఫినిషింగ్, లేస్ డిటెయిల్స్, లాంజరీ-ఇన్స్పైర్డ్ డిజైన్తో ఈ ఔట్ఫిట్ చాలా సాఫ్ట్గా, ప్లేఫుల్గా అనిపించింది.
ఈ మినీ డ్రెస్ సుహానా స్టైల్లోని యంగర్, ఫ్లర్టీ సైడ్ను బయటకు తెచ్చింది. అయినా కూడా లగ్జరీ ఫ్యాషన్కు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. దీనికి జతగా ఆమె ఒక చానెల్ బ్యాగ్ను పట్టుకుంది. దీంతో క్లాసిక్ డిజైనర్ గ్లామర్ లుక్ పూర్తయింది.