1975లో 'అపూర్వ రాగంగళ్' సినిమాతో రజినీకాంత్ కెరీర్ మొదలైంది. బస్ కండక్టర్గా, కూలీగా జీవితాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన.. ఈ రోజు భారతీయ సినిమాలో ఒక అద్వితీయ సూపర్ స్టార్గా నిలిచారు.
ఫోర్బ్స్, హిందుస్థాన్ టైమ్స్ వంటి సంస్థల ప్రకారం… రజినీకాంత్ మొత్తం ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.430 కోట్లు. ఆయన భారతదేశంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటులలో నాలుగో స్థానంలో ఉన్నారు.
రజినీకాంత్ ఒక్కో ప్రాజెక్ట్కు రూ.125 కోట్ల నుంచి రూ.270 కోట్ల మధ్య పారితోషికం తీసుకుంటారు. 2023లో వచ్చిన 'జైలర్' సినిమా కోసం ఆయన సుమారు రూ.110 కోట్లు అందుకున్నారు.
చెన్నైలోని 'పోయెస్ గార్డెన్'లో ఆయనకు రూ.35 కోట్ల విలువైన బంగ్లా ఉంది. అలాగే రూ.20 కోట్ల విలువైన రాఘవేంద్ర కళ్యాణ మండపం కూడా ఆయన యాజమాన్యంలో ఉంది.
రజినీకాంత్ గ్యారేజీలో రోల్స్ రాయిస్ ఘోస్ట్ (రూ.6 కోట్లు), ఫాంటమ్ (రూ.16.5 కోట్లు) ఉన్నాయి. BMW X5 (రూ.1.77 కోట్లు), మెర్సిడెస్ బెంజ్ జి-వ్యాగన్ (రూ.2.55 కోట్లు) కార్లు ఉన్నాయి.
నెలకు రూ.750 కన్నా తక్కువ జీతంతో జీవితం మొదలుపెట్టి ఈ రోజు రూ.430 కోట్ల ఆస్తికి అధిపతిగా మారిన ఆయన ప్రయాణం.. ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకం. ఆయన విజయం వెనుక పట్టుదల, కృషి ఉన్నాయి.
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