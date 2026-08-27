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రజినీకాంత్ ఆస్తి ఎంత? లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్ చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

entertainment Aug 27 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:instagram
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సాధారణ జీవితం నుంచి 'సూపర్ స్టార్' వరకు..

1975లో 'అపూర్వ రాగంగళ్' సినిమాతో రజినీకాంత్ కెరీర్ మొదలైంది. బస్ కండక్టర్‌గా, కూలీగా జీవితాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన.. ఈ రోజు భారతీయ సినిమాలో ఒక అద్వితీయ సూపర్ స్టార్‌గా నిలిచారు.

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ప్రస్తుత ఆస్తి విలువ రూ.430 కోట్లు

ఫోర్బ్స్, హిందుస్థాన్ టైమ్స్ వంటి సంస్థల ప్రకారం… రజినీకాంత్ మొత్తం ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.430 కోట్లు. ఆయన భారతదేశంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటులలో నాలుగో స్థానంలో ఉన్నారు.

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సినిమాకు పారితోషికం రూ.125–270 కోట్లు

రజినీకాంత్ ఒక్కో ప్రాజెక్ట్‌కు రూ.125 కోట్ల నుంచి రూ.270 కోట్ల మధ్య పారితోషికం తీసుకుంటారు. 2023లో వచ్చిన 'జైలర్' సినిమా కోసం ఆయన సుమారు రూ.110 కోట్లు అందుకున్నారు.

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ఆస్తులు, విలాసవంతమైన జీవనశైలి

చెన్నైలోని 'పోయెస్ గార్డెన్'లో ఆయనకు రూ.35 కోట్ల విలువైన బంగ్లా ఉంది. అలాగే రూ.20 కోట్ల విలువైన రాఘవేంద్ర కళ్యాణ మండపం కూడా ఆయన యాజమాన్యంలో ఉంది.

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కార్ల కలెక్షన్: లగ్జరీ వాహనాల గ్యారేజ్

రజినీకాంత్ గ్యారేజీలో రోల్స్ రాయిస్ ఘోస్ట్ (రూ.6 కోట్లు), ఫాంటమ్ (రూ.16.5 కోట్లు) ఉన్నాయి. BMW X5 (రూ.1.77 కోట్లు), మెర్సిడెస్ బెంజ్ జి-వ్యాగన్ (రూ.2.55 కోట్లు) కార్లు ఉన్నాయి. 

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స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం - రజినీకాంత్

నెలకు రూ.750 కన్నా తక్కువ జీతంతో జీవితం మొదలుపెట్టి ఈ రోజు రూ.430 కోట్ల ఆస్తికి అధిపతిగా మారిన ఆయన ప్రయాణం.. ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకం. ఆయన విజయం వెనుక పట్టుదల, కృషి ఉన్నాయి.

Image credits: instagram

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