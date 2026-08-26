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- Spirit: ప్రభాస్ 'స్పిరిట్'కి పక్కా 'A' సర్టిఫికెట్.. సందీప్ రెడ్డి వంగా కామెంట్స్, రిలీజ్ డేట్ పై క్లారిటీ
Spirit: ప్రభాస్ 'స్పిరిట్'కి పక్కా 'A' సర్టిఫికెట్.. సందీప్ రెడ్డి వంగా కామెంట్స్, రిలీజ్ డేట్ పై క్లారిటీ
ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమాకు కంటెంట్ కారణంగా ‘ఏ’ సర్టిఫికెట్ ఖాయమని సందీప్ రెడ్డి వంగా తెలిపారు. మార్చి 5 2027 విడుదలలో ఎలాంటి మార్పు లేదని స్పష్టం చేశారు.
Prabhas
అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్, యానిమల్ వంటి సినిమాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా ప్రస్తుతం ప్రభాస్తో స్పిరిట్ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం నిర్మాణ దశలో ఉంది. మార్చి 5 2027న ఈ సినిమాను థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. తాజాగా రొమాంచకం సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సందీప్ రెడ్డి వంగా స్పిరిట్ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు. భద్రకాళి పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ఆయన సమర్పిస్తున్న రొమాంచకం ట్రైలర్ లాంచ్ సందర్భంగా స్పిరిట్కు సంబంధించిన వివరాలను పంచుకున్నారు.
'స్పిరిట్'కి పక్కా 'A' సర్టిఫికెట్
తన బ్యానర్ నుంచి వస్తున్న రొమాంచకం సినిమాకు యూఏ సర్టిఫికెట్ రావడంపై సందీప్ రెడ్డి వంగా సరదాగా స్పందించారు. ఇప్పటివరకు ఆయన దర్శకత్వం వహించిన అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్, యానిమల్ వంటి చిత్రాలు ఏ సర్టిఫికెట్ పొందాయి. అయితే భద్రకాళి పిక్చర్స్ సమర్పిస్తున్న రొమాంచకం సినిమాకు మాత్రం యూఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంలో స్పిరిట్ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ, సినిమాలో ఉండే తీవ్రమైన, హింసాత్మక కంటెంట్ కారణంగా ఈ చిత్రానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏ సర్టిఫికెట్ వస్తుందని సందీప్ రెడ్డి వంగా ధీమాగా చెప్పారు. ఆయన చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో ప్రభాస్ అభిమానుల్లో సినిమాపై మరింత ఆసక్తి నెలకొంది.
స్పిరిట్పై భారీ అంచనాలు
స్పిరిట్ సినిమాలో ప్రభాస్ సరసన త్రిప్తి డిమ్రీ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. వివేక్ ఒబెరాయ్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు. టీ సిరీస్, భద్రకాళి పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ప్రభాస్తో సందీప్ రెడ్డి వంగా చేస్తున్న తొలి సినిమా కావడంతో స్పిరిట్పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తన గత చిత్రాల్లో కనిపించిన తీవ్రత, బలమైన భావోద్వేగాలు, హింసాత్మక అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని స్పిరిట్లో ఎలాంటి కంటెంట్ చూపించబోతున్నారనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో ఉంది.
స్పిరిట్ విడుదల తేదీ
స్పిరిట్ విడుదల తేదీపై కూడా సందీప్ రెడ్డి వంగా తాజాగా స్పష్టత ఇచ్చారు. ముందుగా ప్రకటించినట్లుగానే ఈ సినిమా మార్చి 5 2027న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందని, విడుదల తేదీలో ఎలాంటి మార్పు లేదని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్ కొనసాగుతోందని, ఇంకా 60 రోజుల షూటింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందని వెల్లడించారు. మిగిలిన షూటింగ్ను పూర్తి చేసి నిర్మాణానంతర కార్యక్రమాలను కూడా పూర్తి చేసే దిశగా చిత్ర బృందం పనిచేస్తోంది. దీంతో విడుదల తేదీ విషయంలో ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి సందేహాలు అవసరం లేదని వంగా వ్యాఖ్యల ద్వారా స్పష్టమైంది.
అభిమానులకు క్లారిటీ
మొత్తంగా ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమాపై సందీప్ రెడ్డి వంగా చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సినిమా కంటెంట్ కారణంగా ఏ సర్టిఫికెట్ ఖాయమని ఆయన చెప్పడం చిత్రంలోని తీవ్రతపై చర్చకు దారితీసింది. అదే సమయంలో మార్చి 5 2027 విడుదల తేదీలో ఎలాంటి మార్పు లేదని ఆయన స్పష్టం చేయడంతో ప్రభాస్ అభిమానులకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఇంకా 60 రోజుల షూటింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో సినిమా నుంచి మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.